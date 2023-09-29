Жителям каких регионов Беларуси дороже всего обходится борщевой набор 29.09.2023, 3:34

C начала этого года подскочили цены на продукты.

В Беларуси с начала этого года подскочили цены на молоко, сметану и сливочное масло — на уровне 8%, сообщает Федерация профсоюзов. «Поднялись в цене куры, и на 20% подорожали цитрусовые. Это связано в первую очередь с увеличением стоимости сырья, а также с повышением цен производителя», — отмечают официальные профсоюзы, которые продолжают мониторинг цен в магазинах. Также они рассказали, как изменилась стоимость борщевого набора и в каких регионах он дороже всего обходится.

Что происходит со стоимостью борщевого набора

В сентябре средняя стоимость плодоовощного набора, в который входят по одному килограмму капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и яблок, в целом по стране составила 8,17 рубля. Это на 26,7% меньше, чем месяцем ранее. Самым доступным оказался плодоовощной набор в Брестской области — 7,75 рубля, а самым дорогим — в Могилевской (8,29 рубля) и Минске (8,71 рубля).

Федерация профсоюзов ежемесячно проводит мониторинг цен в магазинах розничной торговли. Последнее исследование прошло 20−21 сентября в 218 магазинах. Специалисты побывали как в сетевых супермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности.

Какова ситуация с ценами на другие товары

«Что касается других товаров, то здесь заметны определенные колебания. Так, в сентябре по сравнению с августом на пару процентов увеличились средние цены на колбасные изделия, рыбу (живую, мороженую), соленую сельдь и кондитерские изделия, — отмечают профсоюзы. — При этом если сравнивать с началом года (данные за сентябрь к январю), средние цены на эти же продукты снизились. Например, те же колбасные изделия подешевели более чем на 10%, несколько снизились цены на живую и мороженую рыбу и соленую сельдь».

Также по сравнению с началом года почти на 20% подешевело растительное масло, снизились цены на растворимый кофе, твердый и полутвердый сыр, сообщают в Федерации профсоюзов.

«Однако по сравнению с декабрем 2022 года отмечено подорожание примерно на 8% на молоко, сметану, сливочное масло. Поднялись в цене куры, и на 20% подорожали цитрусовые. Это связано в первую очередь с увеличением стоимости сырья, а также с повышением цен производителя», — рассказывают профсоюзы.

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