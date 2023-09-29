Уроженца Беларуси осудили в Украине за коллаборационизм 29.09.2023, 4:19

Мужчина агитировал односельчан переходить на сторону российских оккупантов.

В Украине вынесли приговор уроженцу Беларуси. Его обвинили в коллаборационизме — когда российские войска захватили поселок, где он проживал, мужчина агитировал односельчан переходить на сторону российских оккупантов. Приговор был опубликован в реестре судебных решений украинских судов.

Весной прошлого года российские войска стали захватывать территории Харьковской области — в том числе и поселок Чкаловское в Чугуевском районе, где проживал наш соотечественник. Мужчина, который уже много лет жил в поселке и даже получил гражданство Украины, стал убеждать сельчан в том, что «жить станет лучше, чем было, русский мир сделает жизнь лучше, жалеть не о чем», «они уж здесь, наши освободители, и все будет хорошо».

Во время оккупации он также агитировал односельчан переходить на сторону российских властей.

После освобождения поселка украинскими войсками на мужчину завели уголовное дело. До суда он оставался на свободе.

26 сентября этого года состоялся суд. Его признали виновным по ч. 1 ст. 111−1 (Коллаборационистская деятельность) УК Украины. На суде мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 10 лет без конфискации имущества.

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