Маршрутчики повышают стоимость проезда из регионов в Минск 29.09.2023, 6:06

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Повышение затронуло в том числе рейсы из Молодечно, Полоцка и Борисова.

Некоторые маршрутчики, которые выполняют рейсы из регионов в Минск, в августе и сентябре повысили цены на проезд. Это затронуло в том числе рейсы из Молодечно, Полоцка и Борисова.

Компания «МаркизетСтиль» с 15 сентября повысила стоимость проезда из Молодечно в Минск на 50 копеек — до 7 рублей. Фирма не поднимала цены с мая 2022 года.

Компании «ПоворотБус» и «Полоцкий экспресс» в августе подняли цены на проезд из Новополоцка и Полоцка до Минска до 20 рублей.

Компания «АДМ-Транс17» с 10 августа повысила тарифы на проезд маршрутками из Борисова в Минск на 50 копеек — до 6 рубля. Ранее ценник поднимали с 5 июля — тоже на 50 копеек, а до этого — в августе 2022 года.

Напомним, с маршрутками из Минска в Борисов есть проблемы, то и дело появляются сообщения о солидных очередях из желающих уехать из столицы в этот город.

Перевозчик «Арэса-Экспресс» с 1 августа поднял стоимость проезда в направлениях из Любани в Минск до 15 рублей, в Слуцк и Слуцк-Любань в размере- до 7 рублей.

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