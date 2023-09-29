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Дроны массированно атаковали Курскую область РФ

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  • 29.09.2023, 7:42
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Дроны массированно атаковали Курскую область РФ

В ряде населенных пунктов пропал свет.

В России во время своих ударов по Украине в очередной раз пожаловались на массированную атаку дронов на их территорию. На этот раз ночью 29 сентября беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области РФ.

Россияне заявили о пожаре трансформатора, из-за которого в ряде населенных пунктов исчез свет. Во всем пропагандисты обвинили «дрон ВСУ», передает obozrevatel.com.

По их данным, тот сбросил сразу «два взрывных снаряда» на подстанцию, расположенную в слободе Белой.

«Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница. На месте работают спасатели», – заявил губернатор области Роман Старовойт.

Хотя перед тем, когда местные жители жаловались на громкую ночь, чиновник утверждал, что там «работала система ПВО», и просил россиян «сохранять спокойствие».

В российских Telegram-каналах распространили видео, на которых на фоне темной ночи слышен только, как они говорят, глухой «хлопок» и отдаленные звуки стрельбы.

Затем губернатор признал, что в Курскую область залетел «БПЛА ВСУ». Он добавил, что на место выехали пожарные, а над возобновлением электроснабжения энергетики будут работать, «как только станет безопасно».

Позже Минобороны РФ заявило, что ПВО ночью якобы «уничтожила 11 украинских БПЛА», из них один над территорией Калужской области и 10 — над Курской.

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