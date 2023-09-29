Путин попал в новой конфуз 2 29.09.2023, 8:05

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Фото: AP

СМИ показали, с кем встретился глава Кремля.

Попытка России прорвать международную изоляцию обернулась для главы Кремля новым конфузом. К Путину на переговоры в Москву вчера приехал президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит.

В социальных сетях мгновенно напомнили, что в прошлом году он прямо на официальной церемонии обмочился, попав на камеры прямой трансляции.

Видео встречи вызвало большое количество шуток в социальных сетях. Пользователи отмечают, что после вторжения в Украину РФ опустилась на уровень государств третьего мира.

Примечательно, что президент Южного Судана на встрече с Путиным не только не стал снимать экстравагантную ковбойскую черную шляпу, но и не смотрел на главу Кремля.

На публичной встрече Салвы Киира и Путина произошел также и конфуз с наушником – Киир долго не мог разобраться, как он крепится на ухо, сообщает ТСН.

Глава Кремля начал смеяться и жестами учить политика, как правильно закрепить гарнитуру. Кииру это не помогло, понадобилась помощь ассистента.

Presiden Vladimir Putin dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit mengadakan pertemuan bilateral di Moskow. Pada awalnya, Kiir kesulitan dalam bersikap, dan Putin mencoba menunjukkan kepadanya cara yang benar untuk melakukannya. Akhirnya, dipasang dan pertemuan dimulai pic.twitter.com/iJEJOAceZS — привет Индонезия (@privetbro1) September 28, 2023

Примечательно, что Путин во время разговора с главой Южного Судана постоянно запинался и шаркал ногой.

Российский блогер Анатолий Несмиян отметил, что падение уровня международных контактов России потрясает, поскольку менее чем за 10 лет Москва прошла путь деградации от члена «Большой восьмерки» до местечковых переговоров с африканскими лидерами самых бедных стран мира. «Все бы ничего, вот только Южный Судан - это страна, по сравнению с которой даже Венесуэла или Зимбабве выглядят лидерами мирового роста и гигантами технологического развития. Уровень международных контактов, конечно, впечатляет. От председательства в «Восьмерке» до встречи с Салва Кииром - это сильно», - пишет он.

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