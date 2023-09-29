Минчанин хотел купить мандрагору за 136 рублей, но его обманули 29.09.2023, 8:09

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Фото: wikipedia

Что было дальше?

Минчанин заплатил мошенникам 136 рублей за редкое растение, а когда понял, что его обманули, обратился в милицию, сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина нашел в соцсети объявление о продаже черенков мандрагоры.

Он отправил заявку через сайт, после чего продавец попросил внести полную предоплату. Покупатель перечислил 136 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

«Другие клиенты магазина ранее оставляли в интернете негативные отзывы о нем, однако минчанин не проверял репутацию продавца», — сообщили в милиции.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Несмотря на то, что упоминание мандрагоры наиболее часто можно встретить в книгах жанра фэнтези, такое растение действительно существует — оно произрастает в Средиземноморье, Центральной Азии, в Гималаях.

Растение часто упоминается в колдовских рецептах Средневековья. Мандрагора содержит высокоактивные алкалоиды, которые делают растение ядовитым, поэтому ее употребление категорически не рекомендуется, так как возможны тяжелейшие побочные явления, вплоть до смертельного исхода.

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