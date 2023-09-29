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Собянин заявил о начале войны Азии против РФ

  • 29.09.2023, 8:27
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Собянин заявил о начале войны Азии против РФ

Страны Востока действуют жестко.

Попытки России обзавестись современными технологиями на рынке Азии после того, как западный рынок стал для нее закрытым из-за санкций, введенных из-за войны против Украины, терпят провал.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что азиатские государства действуют еще жестче, чем страны Запада, когда дело касается их интересов, и заявил о серьезной экономической войне, которая ведется против России в Азии, пишет РБК.

Собянин рассказал, что руководство азиатских стран активно наделяет свои компании всяческими преференциями, а для России доступ к высоким технологиям никто открывать не собирается.

«С нами уже там ведется серьезная экономическая война», - сказал он. По его словам, азиатские государства не намерены снабжать Россию технологиями ни в области микроэлектроники, ни в авиа- и машиностроении.

Более того, в Азии прямо говорят РФ, что если она хочет получить какие-то технологии, то должна приобретать либо в целом продукт, либо платить двойную цену.

По мнению Собянина, «никакой сверхэффективной истории Россия в Азии не получит».

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