Полковник ВСУ: Началось обрушение Южного плацдарма россиян 29.09.2023, 8:37

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Петр Черник

Оккупантам придется делать «жест доброй воли».

Попытки российских оккупантов укрепить оборону на Южном направлении говорят о том, что они готовятся к наступлению ВСУ и предполагают, что им, возможно, не удастся удержать контроль над этой территорией, заявил в интервью «Espreso.TV» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник.

Также полковник запаса ВСУ объяснил, что оперативное окружение, в котором скоро окажется Бахмут, станет причиной обрушения фронта.

Военный эксперт анонсировал важные для нас события на Южном направлении фронта: «Давайте выясним, что происходит на самом деле. Россияне начали осознавать, что Южный плацдарм может быть обрушен и что им придется делать «жест доброй воли». Главным аргументом в пользу этого является тот факт, что они очень сильно и по-настоящему укрепляют Перекопский перешеек и строят там очень серьезные линии обороны. Если бы они понимали, что удержат Южный плацдарм, они бы этого не делали, потому что и так есть проблемы дефицитности ресурсов. Минимальное по их пониманию — это все-таки выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей: они не откажутся от этой стратегической идеи».

Между тем, Петр Черник рассказал, при каких условиях может произойти обвал фронта: «Второй момент анализа: Бахмут они взяли, превратили на щебень, но дальше продвинуться не могут. Бахмут имеет политическое значение, Путин там наградил каких-то их недогероев, так что выйти оттуда они не могут. Мы медленно, но движемся в сторону оперативного окружения этой стратегической точки. Как только это произойдет, может произойти первый каскадный обвал фронта, самый настоящий».

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