«В банке то 350 граммов, то 400» 4 29.09.2023, 8:40

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Что происходит с популярным у белорусов продуктом?

Белоруску в магазине запутали на вид одинаковые банки Nutella, но с разным весом: «Один раз покупала, было 400 граммов, во второй раз уже 350. Что происходит?» Этот вопрос Onliner.by переадресовал производителю — там дали ответ.

Для начала стоит уточнить, что, хотя банки выглядят одинаковыми, 350-граммовую пасту выпускают в России, а 400-граммовую — в Турции.

В «Е-доставке» на момент публикации были оба формата, причем 350-граммовая упаковка стоила дороже 400 граммов.

Может, российская фабрика переходит на новый стандарт? Упаковка остается такой же, а вес продукта начали уменьшать, и то же самое будет с турецкой пастой?

Журналисты обратились за пояснениями на потребительскую линию «Ферреро Руссия». Там утверждают, что объем российской пасты не уменьшался, просто разные фабрики выпускают разные форматы:

— Паста Nutella производится несколькими фабриками Ferrero в упаковках различного объема и веса. В частности, российской фабрикой производятся форматы 180 г, 350 г и 630 г. Фабрикой в Турции, с учетом особенностей и потребностей рынка, производятся иные форматы (в т. ч. формат 400 г).

Там добавили, что «информация для потребителя указывается на упаковке в соответствии с действующим законодательством стран, для поставки в которые продукт предназначен при продаже от производителя».

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