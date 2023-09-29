В США объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым 29.09.2023, 8:48

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Этому предшествовало несколько событий, всколыхнувших россиян.

Российский диктатор Владимир Путин провел демонстративную встречу Рамзаном Кадыровым, чтобы засвидетельствовать свою поддержку главе Чечни.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики обращают внимание, что Путин и Кадыров встретились 28 сентября на фоне предположений о плохом состоянии здоровья руководителя Чечни. В ходе встречи президент РФ высоко оценил «успехи» кадыровцев на фронте в Украине и похвалил его за «отсутствие проблем» в Чечне.

«Встреча состоялась на фоне негативной общественной реакции из-за кадров, на которых сын чеченского руководителя бьет задержанного за сожжение Корана. Она является ответом на проявления лояльности Кадырова к Путину после мятежа вагнеровцев 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадирова», - подытожили в ISW.

Слухи о болезни Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил , что у Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, глава Чечни находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии у телеграмм-канала Кадырова появилось видео, в котором он опровергает информацию о своем тяжелом состоянии.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

В то же время, росСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.

28 сентября Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу , во время которой председатель Чечни похвастался якобы «успехами» на войне в Украине.

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