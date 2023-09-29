Польша жестко ответила лукашистам на обвинение в «нарушении воздушного пространства» 1 29.09.2023, 9:01

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Фото: Charter97.org

Оперативный штаб польской армии назвал заявление Минобороны Беларуси ложью.

В Министерстве обороны Беларуси в четверг, 28 сентября, заявили, что якобы «польский вертолет два раза нарушил воздушное пространство государства».

В Варшаве отрицают факт пересечения белорусской границы польским вертолетом. В Оперативном штабе Вооруженных сил Польши назвали заявление Минобороны РБ ложью.

«Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложью. Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции – такого не было», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что польская армия «неизменно уважает и соблюдает все положения и правила относительно нерушимости границ». В Польше посоветовали к информации, представленной белорусскими режимными СМИ, «подходить внимательно и осмотрительно, поскольку она часто является элементом провокаций и дезинформации общественности».

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