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Путин нашел преемника Пригожину?

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  • 29.09.2023, 9:07
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Путин нашел преемника Пригожину?

Командиры ЧВК «Вагнера» обвинили назначенца в предательстве.

29 сентября президент России Владимир Путина встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром ЧВК «Вагнера» Андреем Трошевым. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля, сообщает «Медуза».

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении», — сказал Путин, обращаясь к Трошеву.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источники пишет, что Андрей Трошев будет курировать связь между добровольческими формированиями и Минобороны.

Андрей Трошев — бывший начальник штаба ЧВК Вагнера. Он присутствовал на встрече Владимира Путина с командирами группировки после мятежа Евгения Пригожина в июне. Сейчас Трошев работает в структурах Минобороны. Командиры ЧВК «Вагнера» обвинили бывшего сослуживца в предательстве.

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