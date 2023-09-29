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Центр Минска перекрывают на пятницу и выходные

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  • 29.09.2023, 9:10
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Центр Минска перекрывают на пятницу и выходные
Фото: bymedia

Что случилось и как теперь объехать?

На нескольких улицах в центре Минска, в том числе на участке проспекта Независимости, в ближайшие дни будет перекрыто движение из-за дорожных работ, сообщили в ГАИ и показали схему объезда.

На участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Янки Купалы будут менять асфальт, и транспорт туда не пустят. Ограничение действует с 22.00 29 сентября до 15.00 30 сентября и с 5.00 до 12.00 1 октября.

Объезжать перекрытый участок нужно будет по улицам Янки Купалы, Свердлова и Немига.

Кроме того, с 7.00 до 11.00 30 сентября и с 15.00 30 сентября до 00.00 1 октября движение будет перекрыто и по улице Ленина на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной.

Маршруты объезда — по улицам Кирова, Немига и Янки Купалы.

А на улице Запорожской в Партизанском районе асфальт будут менять в течение целого месяца — с 30 сентября по 31 октября. Все это время там будет действовать пополосное ограничение движения.

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