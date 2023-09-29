закрыть
29 сентября 2023, пятница, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дроздах продается дом за $2,75 миллиона

6
  • 29.09.2023, 9:26
  • 1,716
В Дроздах продается дом за $2,75 миллиона

Там есть бассейн и винный погреб.

В первых Дроздах на продажу выставили шикарный дом за 2,75 млн долларов. На него обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора». Realt.by показывает, как выглядит этот особняк с царскими интерьерами.

Дом находится в переулке Агатовом. Это те самые Дрозды-1 (не Веснинка), которые застраивались в середине 2000-х. Вот этот переулок на карте:

Общая площадь этого коттеджа — 871 «квадрат», жилая — почти 600 метров. Стены выполнены из газосиликатных блоков и кирпича, крыша — металлочерепица. Высота потолков на всех уровнях — выше трех метров, а уровней в доме четыре.

На цокольном этаже организована топочная с котельной системой Rain Soft, установлен газовый котел Vaillant (Германия), накопительный бак на 500 литров, установлена система фильтрации и умягчения воды. Здесь же есть бассейн с осушительной системой воздуха Dantherm, тренажерный зал, сауна, помещение для отдыха, постирочная, винный погреб, помещение с отдельной вентиляцией для хранения овощей и фруктов.

На первом этаже есть прихожая с гардеробной, кухня, гостиная с камином на дровах, кабинет со встроенным сейфом, санузел и терраса с видом на сад и выходом во двор.

Второй этаж делится на два крыла — хозяйский и гостевой. Здесь есть спальня с эркерной зоной, большая гардеробная комната площадью больше десяти метров, ванная комната с окном, джакузи, санузел, кабинет с выходом на балкон и три гостевые комнаты.

На мансардном этаже организована бильярдная, комната для занятия физкультурой, комната с теннисным столом, гардероб на 50 «квадратов» и дополнительное помещение.

Участок — 15 соток. Высажен сад с плодово-ягодными деревьями и кустарниками, розарий, клумбы, хвойники, лиственные деревья и кустарники. Организована автоматическая система полива.

Стоимость коттеджа — 2 750 000 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип