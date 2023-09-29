В Дроздах продается дом за $2,75 миллиона 6 29.09.2023, 9:26

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Там есть бассейн и винный погреб.

В первых Дроздах на продажу выставили шикарный дом за 2,75 млн долларов. На него обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора». Realt.by показывает, как выглядит этот особняк с царскими интерьерами.

Дом находится в переулке Агатовом. Это те самые Дрозды-1 (не Веснинка), которые застраивались в середине 2000-х. Вот этот переулок на карте:

Общая площадь этого коттеджа — 871 «квадрат», жилая — почти 600 метров. Стены выполнены из газосиликатных блоков и кирпича, крыша — металлочерепица. Высота потолков на всех уровнях — выше трех метров, а уровней в доме четыре.

На цокольном этаже организована топочная с котельной системой Rain Soft, установлен газовый котел Vaillant (Германия), накопительный бак на 500 литров, установлена система фильтрации и умягчения воды. Здесь же есть бассейн с осушительной системой воздуха Dantherm, тренажерный зал, сауна, помещение для отдыха, постирочная, винный погреб, помещение с отдельной вентиляцией для хранения овощей и фруктов.

На первом этаже есть прихожая с гардеробной, кухня, гостиная с камином на дровах, кабинет со встроенным сейфом, санузел и терраса с видом на сад и выходом во двор.

Второй этаж делится на два крыла — хозяйский и гостевой. Здесь есть спальня с эркерной зоной, большая гардеробная комната площадью больше десяти метров, ванная комната с окном, джакузи, санузел, кабинет с выходом на балкон и три гостевые комнаты.

На мансардном этаже организована бильярдная, комната для занятия физкультурой, комната с теннисным столом, гардероб на 50 «квадратов» и дополнительное помещение.

Участок — 15 соток. Высажен сад с плодово-ягодными деревьями и кустарниками, розарий, клумбы, хвойники, лиственные деревья и кустарники. Организована автоматическая система полива.

Стоимость коттеджа — 2 750 000 долларов.

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