ВСУ окружают россиян в Вербовом и Новопрокоповке 1 29.09.2023, 9:31

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Оккупанты допустили важную ошибку на Южном фронте.

Российские войска на Южном фронте в панике совершают ошибочные действия.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Полковник запаса отметил, что на Юге оккупанты начали вдоль трассы с Новопрокоповки на Токмак рыть линии обороны, больше похожие на укрепрайон. Они полагают, что Силы обороны Украины пойдут по трассе. Так что их действия несколько бессмысленны.

По его словам, Вербовое и Новопрокоповка – опорники, которые украинские воины, вероятно, будут обходить. Такая тактика ВСУ уже хорошо себя зарекомендовала.

«Обходим опорные пункты, а дальше огнем или штурмами выдавливаем россиян», – сказал Свитан.

Он заметил, что когда оккупанты понимают, что мы начинаем контролировать с помощью легких минометов входы и выходы на опорник – идут оттуда.

Военный эксперт добавил, что к Токмаку еще много очаговых гарнизонных оборонных укреплений, но там уже будет немного проще двигаться – может пойти техника и поработать авиация. В настоящее время продолжаются бои в районе последнего рубежа, по линии российских окопов.

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