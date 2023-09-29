ВСУ окружают россиян в Вербовом и Новопрокоповке

ВСУ окружают россиян в Вербовом и Новопрокоповке1
- 29.09.2023, 9:31
- 3,166
Оккупанты допустили важную ошибку на Южном фронте.
Российские войска на Южном фронте в панике совершают ошибочные действия.
Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.
Полковник запаса отметил, что на Юге оккупанты начали вдоль трассы с Новопрокоповки на Токмак рыть линии обороны, больше похожие на укрепрайон. Они полагают, что Силы обороны Украины пойдут по трассе. Так что их действия несколько бессмысленны.
По его словам, Вербовое и Новопрокоповка – опорники, которые украинские воины, вероятно, будут обходить. Такая тактика ВСУ уже хорошо себя зарекомендовала.
«Обходим опорные пункты, а дальше огнем или штурмами выдавливаем россиян», – сказал Свитан.
Он заметил, что когда оккупанты понимают, что мы начинаем контролировать с помощью легких минометов входы и выходы на опорник – идут оттуда.
Военный эксперт добавил, что к Токмаку еще много очаговых гарнизонных оборонных укреплений, но там уже будет немного проще двигаться – может пойти техника и поработать авиация. В настоящее время продолжаются бои в районе последнего рубежа, по линии российских окопов.