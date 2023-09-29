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«Паспортный» указ Лукашенко начал действовать в учебных заведениях

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  • 29.09.2023, 9:38
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«Паспортный» указ Лукашенко начал действовать в учебных заведениях

Под ограничения попали выпускники и бывшие учащиеся.

Учебные заведения перестали выдавать дубликаты документов об образовании, ссылаясь на нормы указа Лукашенко. Под ограничения попали выпускники и бывшие учащиеся, покинувшие страну. Им предлагается вернуться и самим забрать нужное, пишет «Наша Ніва».

В такой ситуации оказалась бывшая студентка одного из минских университетов. Девушка отучилась три курса и вынуждена была вместе с родителями спасаться от преследования на родине.

В этом году она решила продолжить обучение за рубежом. Для поступления нужен аттестат «Об общем среднем образовании» и выписка из оценочной ведомости как подтверждение того, что она училась в университете.

Эти документы не отдали родственнице девушки, аргументируя отказ указом Лукашенко № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий».

Доверенность, которую составила за рубежом бывшая студентка, в белорусском вузе назвали недействительной. Сотрудники администрации предложили девушке самой приехать за тем, что ей нужно.

Родители убеждены, что дочь из Беларуси не вернется.

О том, что документы об образовании нельзя получить по доверенности, оформленной за границей, подтвердили в БГУ. Там заявили, что «на сегодня немного изменилось законодательство». За такими документами нужно приезжать самому бывшему студенту, либо их отдадут другому лицу по доверенности, оформленной нотариально в Беларуси, объяснили в учебном заведении.

В Белорусском государственном экономическом университете сначала сотрудница отдела кадров сказала, что получить документы по иностранной доверенности, переведенной на русский язык, можно, а потом после подсказки коллег заявила, что нельзя. Аргументировать почему не стала.

В БГУИР не видят препятствий в том, чтобы выдать документы об образовании по доверенности, оформленной за границей. Главное, чтобы она была переведена на русский язык. На упоминание об указе Лукашенко сотрудница университета отреагировала:

«Он не касается нас. Еще раз повторяю, у нас может получить документы. Нам так сказали юристы».

В «паспортном» указе Лукашенко перечисляются нотариальные функции, которых лишились консульства.

Образование значится в приложении к указу под седьмым номером. Из объяснения следует, что за документами об образовании, приложениями к ним и их дубликатами нужно обращаться лично или с оформленной в Беларуси доверенностью.

Указ Лукашенко вступил в силу 7 сентября и существенно осложнил жизнь гражданам Беларуси за границей. Основной его пункт — запрет на выдачу и замену паспортов в белорусских консульствах за рубежом. Указ называют шагом в направлении лишения белорусских эмигрантов белорусского гражданства.

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