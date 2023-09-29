Токаев три раза провернул свой нож в спине «великого геополитика» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.09.2023, 9:45

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Совсем крамола!

Мало того, что президент «дружественного» Казахстана поехал в недружественную Германию, чьи «леопарды» и «гепарды» выгрызают сейчас «пирамидки Суровикина». Так еще заявил, что будет соблюдать санкционный режим в отношении РФ. В июне 2022-го Токаев обещал то же на ПМЭФ. В феврале 2023-го глава его МИД рассказывал о тесной работе с США для избежания вторичных санкций.

Еще Токаев сказал, что выступает за немедленное прекращение военных действий между РФ и Украиной и мирные переговоры на основании устава ООН.

Совсем крамола! На основании принципа территориальной целостности Украины что ли?

И дал понять Путину и его предъявляющим претензии на «северные территории» пропагандистам/депутатам, что в их играх «Павлодар-не дар» участвовать не собирается. Вопрос границ закрыт.

Ох, правы эксперты: после Армении, в перспективе Казахстан - следующий на «мягкий» выход из ОДКБ, ЕАЭС. С такими «выгодами» и «гарантиями», как у московского союзника, и врагов не надо

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