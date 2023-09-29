Правила этикета: какой цвет ни в коем случае нельзя надевать гостям на свадьбу 1 29.09.2023, 9:52

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И это не белый.

Свадьба – это один из самых главных праздников для большинства пар, и, конечно, в этот день хочется, чтобы все прошло идеально. Это зависит не только от погоды, ресторана, музыки или ведущего, но и от гостей.

Пожалуй, все знают, что нельзя одевать наряды белого цвета на свадьбу, но есть еще оттенки, которых нужно избегать. «Обозреватель» собрал правила этикета, которые помогут правильно подобрать одежду.

Гости обязательно должны соблюдать правила свадебного дресс-кода. Обычно пара указывает в приглашениях, в каком стиле будет свадьба и соответственно в таких цветах вы должны выбрать себе наряды.

Но если вы получили открытку, а там ничего не указано о дресс-коде, то это не значит, что вы можете выбирать любой цвет. Ваш внешний вид должен отражать уважение к молодым, поэтому обычно не стоит выбирать белый и его оттенки и цвета, в которые будут одеты подружки невесты.

Это можно определить по тому, в каких оттенках ваше приглашение. Например, если открытка в белых, розовых и золотистых тонах, то, соответственно, свадьба и подружки невесты будут одеты в таком стиле.

Это поможет вам избежать неприятной ситуации. Конечно, в вашем образе могут присутствовать такие цвета, но основной оттенок должен быть другой.

Также не стоит одевать слишком откровенные и короткие наряды.

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