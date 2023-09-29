Дроны бомбят электростанцию в Курской области: эксклюзивное видео от СБУ 1 29.09.2023, 9:59

Украинские спецслужбы рассказали, как устроили блэкаут на военных объектах РФ.

Служба безопасности Украины устроила россиянам новый блэкаут в Курской области. Была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты врага.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Пока российское Минобороны рассказывает, как «уничтожило 11 украинских беспилотников» в Курской области, источники РБК-Украина в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию.

Именно к ней, в том числе, были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

Источники отметили, что благодаря очередной спецоперации СБУ оккупанты начинают понимать, что блэкаут - это уже реальность для россиян, которая уже стоит у них на пороге.

«Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше «бавовны», - добавили источники в спецслужбах.

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