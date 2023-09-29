«Сдал анализы и пришел в шок» 4 29.09.2023, 10:02

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Белорус отказался от всего вредного и рассказал о результатах.

До 30 лет Олег позволял себе все, что душа попросит: колбаса, пицца, шашлыки, чипсы под пивко. Перекусывать сникерсами каждый день было в порядке вещей — парень и не думал себя ограничивать. И так могло продолжаться бесконечно долго, если бы не пугающе плохие результаты анализов, пишет Onliner.by. Что заставило белоруса резко исключить из рациона все вредности и как изменилась его жизнь за три месяца?

«Я никогда не отказывал себе в еде: ел, пил что хотел, когда хотел и сколько хотел. Перекусы сникерсами каждый день? Пожалуйста. Съесть четыре мороженки в обед? Без проблем. Я понимал, что рано или поздно с этим нужно прекращать, так как будут последствия. Но какие последствия, когда они настанут — пусть об этом подумает Олег из будущего. То, что это будущее наступит в 30, стало сюрпризом», — говорит мужчина.

На самом деле предпосылки к грядущим проблемам были уже к годам 28. На боках, животе и спине появился «лишок». Ну да, не Аполлон… Но с формами своего тела я особых проблем не видел. Периодически приводил себя в порядок физическими нагрузками: утренние пробежки, брусья давали очень недурной результат, но весьма кратковременный. Запала на регулярные занятия как-то не хватало.

Плохой холестерин в 1,5 раза выше нормы

А вот с анализами дело обстояло серьезнее. Я провожу ежегодные хелсчеки — раз в год сдаю анализы, хожу к терапевту и зубному. И такой чекап подсветил главную валюту расплаты за гастрономический беспредел — холестерин.

Я обнаружил, что общий холестерин превысил верхнее значение на 20%, а холестерин ЛПНП (тот, что плохой) — аж в полтора раза! Но главное — это коэффициент атерогенности (простите за такое количество умных слов). По этому показателю можно оценить степень риска серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, и цифра в анализах меня отрезвила.

В этот же день я записался к кардиологу — дело срочное. Для понимания контекста следует пояснить, что я наследственно предрасположен к проблемам с сердцем. Мой отец на фоне предынфарктного состояния еще до 50 лет пережил операцию стентирования (операция, которая восстанавливает проходимость сосудов). Перспектива повторить такой путь меня совсем не вдохновляет.

К моему счастью, я не довел себя до необходимости сидеть на статинах, а ситуацию можно было исправить изменением образа жизни и питания. Из кабинета кардиолога я вышел с четким пониманием того, что время для продовольственных ограничений пришло.

Новый челлендж: как изменить свои привычки за 3 месяца

Я не могу сказать, что для меня это выглядело каким-то тяжким обременением. Мне даже стало интересно, как я справлюсь с радикальными переменами своего рациона и каких результатов получится этим добиться. Так что самое подходящее слово для этой ситуации — челлендж.

В качестве эксперимента я на три месяца решил отказаться от свинины, говядины, молочной продукции, сладкого и мучного. Сковородка как главный помощник шефа на кухне была подвинута духовым шкафом. Взамен исключенных ингредиентов в рационе стало больше рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей. Дорогое сердцу пиво под футбольные матчи я заменил на покупной домашний квас.

У меня не было цели строго-настрого запретить себе все мясо, сесть на пареные овощи без соли и картофельный смузи. Цель — выровнять холестерин и не умереть к 40 годам от гипертонического криза. Так что легкие исключения в ЗОЖ-питании я себе позволял. В них вошли: молоко до 2,5%, редко куриные крылышки и бедра (приготовленные в духовке) и одна конфетка в день.

Каждое утро на протяжении трех месяцев меня ждал похожий завтрак — из рисовых хлебцев, авокадной намазки (авокадо, оливковое масло, лимон, соль и перец), слабосоленого лосося и капсул Омега-3. Недешевое удовольствие, хочу вам сказать. Поэтому, если в магазине был хороший охлажденный лосось, я солил его самостоятельно (чаще всего в свекле). Выходит значительно дешевле, вкуснее, да и соли нужно сильно меньше, чем в покупном варианте.

Такой завтрак убивает сразу всех зайцев: в нем достаточно белка, углеводов, а самое главное — в нем очень много Омега-3 жирных кислот. Именно они поднимают холестерин ЛПВП, который связывает и выводит из организма своего «плохого» собрата. А ведь это еще и невероятно вкусно! Вы можете возразить: «И не надоело тебе 90 дней каждое утро есть одно и то же?» Моя супруга с вами полностью солидарна, но я с этим не испытывал совершенно никаких проблем.

На обед я чаще ел курицу или готовил рыбу в духовке. На гарнир — в основном овощи. Обычно замороженные в пакетах: готовятся быстро и ввиду широкого ассортимента смесей получается разнообразное меню.

Чего действительно не хватало — это использования сливок и сливочного масла при приготовлении еды. «Бешамель», сливочно-грибной соус — по этому я скучал. Да банально добавить масла в картошку или кашу — это поднять блюдо на совершенно другой уровень. А еще, заходя в кафе или ресторан, я часто понимал, что есть мне там особо нечего, буквально пара позиций. Но три месяца можно и потерпеть.

Какой результат?

За эти три месяца мой вес снизился с 74 кг до 66. «Жирные места» на животе, боках и спине практически ушли сами собой. И это притом что я не голодал, ел полноценно и вдоволь. Холестерин почти по всем показателям пришел в норму.

Результат просто впечатляющий! Так что через три месяца я потихонечку стал возвращать отмененные продукты, но уже не в таком количестве, как раньше. Упомянутые ранее «зожные» завтраки стали периодическими, Омега-3 в капсулах продолжаю принимать каждое утро.

Как я питаюсь сейчас

Утро. Хлебцы с авокадо и слабосоленым лососем. Яичница с овощами. Время от времени на завтрак поглощается печень трески.

Обед. Как правило, это запеченная курица с тушеными или жареными овощами или запеченный лосось с теми же овощами. Редко может быть тушеная свинина с картошкой.

Ужин. Похож на обед — обычно готовятся два горячих сразу и миксуются по желанию.

Перекусов у меня практически не бывает. После завтрака я завариваю чай и пью его с кусочком шоколадки. Но обычно погружаюсь в работу и ни на что не отвлекаюсь.

Через два месяца по планам пересдать анализы на холестерин, чтобы проследить за его динамикой. Главное, что я вынес из эксперимента: плохие анализы не приговор. С пугающей динамикой можно справиться в кратчайшие сроки и без особых страданий.

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