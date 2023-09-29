закрыть
29 сентября 2023, пятница, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Сдал анализы и пришел в шок»

4
  • 29.09.2023, 10:02
  • 4,448
«Сдал анализы и пришел в шок»

Белорус отказался от всего вредного и рассказал о результатах.

До 30 лет Олег позволял себе все, что душа попросит: колбаса, пицца, шашлыки, чипсы под пивко. Перекусывать сникерсами каждый день было в порядке вещей — парень и не думал себя ограничивать. И так могло продолжаться бесконечно долго, если бы не пугающе плохие результаты анализов, пишет Onliner.by. Что заставило белоруса резко исключить из рациона все вредности и как изменилась его жизнь за три месяца?

«Я никогда не отказывал себе в еде: ел, пил что хотел, когда хотел и сколько хотел. Перекусы сникерсами каждый день? Пожалуйста. Съесть четыре мороженки в обед? Без проблем. Я понимал, что рано или поздно с этим нужно прекращать, так как будут последствия. Но какие последствия, когда они настанут — пусть об этом подумает Олег из будущего. То, что это будущее наступит в 30, стало сюрпризом», — говорит мужчина.

На самом деле предпосылки к грядущим проблемам были уже к годам 28. На боках, животе и спине появился «лишок». Ну да, не Аполлон… Но с формами своего тела я особых проблем не видел. Периодически приводил себя в порядок физическими нагрузками: утренние пробежки, брусья давали очень недурной результат, но весьма кратковременный. Запала на регулярные занятия как-то не хватало.

Плохой холестерин в 1,5 раза выше нормы

А вот с анализами дело обстояло серьезнее. Я провожу ежегодные хелсчеки — раз в год сдаю анализы, хожу к терапевту и зубному. И такой чекап подсветил главную валюту расплаты за гастрономический беспредел — холестерин.

Я обнаружил, что общий холестерин превысил верхнее значение на 20%, а холестерин ЛПНП (тот, что плохой) — аж в полтора раза! Но главное — это коэффициент атерогенности (простите за такое количество умных слов). По этому показателю можно оценить степень риска серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, и цифра в анализах меня отрезвила.

В этот же день я записался к кардиологу — дело срочное. Для понимания контекста следует пояснить, что я наследственно предрасположен к проблемам с сердцем. Мой отец на фоне предынфарктного состояния еще до 50 лет пережил операцию стентирования (операция, которая восстанавливает проходимость сосудов). Перспектива повторить такой путь меня совсем не вдохновляет.

К моему счастью, я не довел себя до необходимости сидеть на статинах, а ситуацию можно было исправить изменением образа жизни и питания. Из кабинета кардиолога я вышел с четким пониманием того, что время для продовольственных ограничений пришло.

Новый челлендж: как изменить свои привычки за 3 месяца

Я не могу сказать, что для меня это выглядело каким-то тяжким обременением. Мне даже стало интересно, как я справлюсь с радикальными переменами своего рациона и каких результатов получится этим добиться. Так что самое подходящее слово для этой ситуации — челлендж.

В качестве эксперимента я на три месяца решил отказаться от свинины, говядины, молочной продукции, сладкого и мучного. Сковородка как главный помощник шефа на кухне была подвинута духовым шкафом. Взамен исключенных ингредиентов в рационе стало больше рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей. Дорогое сердцу пиво под футбольные матчи я заменил на покупной домашний квас.

У меня не было цели строго-настрого запретить себе все мясо, сесть на пареные овощи без соли и картофельный смузи. Цель — выровнять холестерин и не умереть к 40 годам от гипертонического криза. Так что легкие исключения в ЗОЖ-питании я себе позволял. В них вошли: молоко до 2,5%, редко куриные крылышки и бедра (приготовленные в духовке) и одна конфетка в день.

Каждое утро на протяжении трех месяцев меня ждал похожий завтрак — из рисовых хлебцев, авокадной намазки (авокадо, оливковое масло, лимон, соль и перец), слабосоленого лосося и капсул Омега-3. Недешевое удовольствие, хочу вам сказать. Поэтому, если в магазине был хороший охлажденный лосось, я солил его самостоятельно (чаще всего в свекле). Выходит значительно дешевле, вкуснее, да и соли нужно сильно меньше, чем в покупном варианте.

Такой завтрак убивает сразу всех зайцев: в нем достаточно белка, углеводов, а самое главное — в нем очень много Омега-3 жирных кислот. Именно они поднимают холестерин ЛПВП, который связывает и выводит из организма своего «плохого» собрата. А ведь это еще и невероятно вкусно! Вы можете возразить: «И не надоело тебе 90 дней каждое утро есть одно и то же?» Моя супруга с вами полностью солидарна, но я с этим не испытывал совершенно никаких проблем.

На обед я чаще ел курицу или готовил рыбу в духовке. На гарнир — в основном овощи. Обычно замороженные в пакетах: готовятся быстро и ввиду широкого ассортимента смесей получается разнообразное меню.

Чего действительно не хватало — это использования сливок и сливочного масла при приготовлении еды. «Бешамель», сливочно-грибной соус — по этому я скучал. Да банально добавить масла в картошку или кашу — это поднять блюдо на совершенно другой уровень. А еще, заходя в кафе или ресторан, я часто понимал, что есть мне там особо нечего, буквально пара позиций. Но три месяца можно и потерпеть.

Какой результат?

За эти три месяца мой вес снизился с 74 кг до 66. «Жирные места» на животе, боках и спине практически ушли сами собой. И это притом что я не голодал, ел полноценно и вдоволь. Холестерин почти по всем показателям пришел в норму.

Результат просто впечатляющий! Так что через три месяца я потихонечку стал возвращать отмененные продукты, но уже не в таком количестве, как раньше. Упомянутые ранее «зожные» завтраки стали периодическими, Омега-3 в капсулах продолжаю принимать каждое утро.

Как я питаюсь сейчас

Утро. Хлебцы с авокадо и слабосоленым лососем. Яичница с овощами. Время от времени на завтрак поглощается печень трески.

Обед. Как правило, это запеченная курица с тушеными или жареными овощами или запеченный лосось с теми же овощами. Редко может быть тушеная свинина с картошкой.

Ужин. Похож на обед — обычно готовятся два горячих сразу и миксуются по желанию.

Перекусов у меня практически не бывает. После завтрака я завариваю чай и пью его с кусочком шоколадки. Но обычно погружаюсь в работу и ни на что не отвлекаюсь.

Через два месяца по планам пересдать анализы на холестерин, чтобы проследить за его динамикой. Главное, что я вынес из эксперимента: плохие анализы не приговор. С пугающей динамикой можно справиться в кратчайшие сроки и без особых страданий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип