CМИ: Путин разрешил Кадырову построить мечеть в Москве после избиения заключенного 29.09.2023, 10:08

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Хозяин Кремля «поощрил» главу Чечни.

Президент России Владимир Путин не стал наказывать главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что его 15-летний сын Адам избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за поджигание Корана. Видео насилия опубликовал сам руководитель республики, отметив, что он гордится поступком своего ребенка.

По итогам незапланированной встречи Путина с Кадыровым выяснилось, что глава государства, напротив, поощрил его, одобрив строительство мечети в Москве, в районе Южное Бутово, сообщает The Moscow Times.

«Уверен, что эту новость тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие. Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок», — написал Кадыров в своем телеграм-канале, уточнив, что мечеть будет построена на улице имени его отца Ахмата Кадырова.

При этом глава Чечни не упомянул, обсуждал ли Путин с ним действия его сына. По словам Кадырова, помимо одобрения строительства мечети, президент похвалил чеченские вооруженные подразделения за «успехи» на войне в Украине «и решительный настрой в выполнении поставленных задач».

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает беззащитного арестанта Журавеля. Никакой реакции от правоохранительных органов на этот ролик не последовало. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать избиение.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал соблюдать правила содержания арестованных в СИЗО. Также он выразил надежду на справедливое решение в отношении Журавеля.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала акцент на том, что уничтожение священных книг — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Однако «какое бы страшное преступление ни совершил человек», он должен отвечать за него «перед судом по закону», подчеркнула Москалькова, также напомнив о правилах содержания в СИЗО.

Сам сын Кадырова опубликовал в Instagram свое фото, сопроводив его комментарием: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, Путин и Кадыров показали, что им плевать на мнение россиян. «Им кажется, что именно в этом сила и заключается. <…> Проблема только в том, что в этот раз они плюют не только на мнение сторонников оппозиции. Они плюют и на возмущение «русских патриотов», и на недовольство рядовых обывателей. <…> Очевидно ведь, что история, когда «русского парня» отдали на растерзание чеченцам и те над ним публично измываются, не понравится в России никому — ну кроме разве что тех, кому одобрять Путина положено по должности», — отметил Галлямов.

Политолог считает, что это приведет к «дальнейшему отчуждению граждан от режима», поскольку «в глазах подавляющего большинства все это выглядит так, будто Кадыров буквально вытирает о Россию ноги, а Путин ему в этом подыгрывает».

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