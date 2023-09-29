«В Интернете прочитал»: глава Минфина РФ «пробил дно» заявлением об инфляции 2 29.09.2023, 10:17

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Россияне в гневе.

Министр финансов России Антон Силуанов отличился особо циничным заявлением по поводу инфляции, которая накрывает Россию.

Он посоветовал гражданам своей страны ничего не покупать, чтобы не расстраиваться из-за роста цен.

Россияне крайне остро отреагировали на слова главы Минфина, передает dialog.ua.

Скандальное заявление Силуанов сделал на Московском финансовом форуме, который состоялся в четверг, 28 сентября.

Вместо того чтобы оправдываться за неспособность сдержать инфляцию, он решил посмеяться над бедственным положением россиян.

«В Интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль про инфляцию. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда?» - заявил российский министр.

Россияне в соцсетях крайне остро отреагировали на его слова.

«А Вы точно министр финансов? У меня уже зарплаты не хватает даже на то, чтобы обеспечить семью едой и заплатить за коммуналку, а он шутеечки шутит? Это уже даже не оторванность от реальности, это издевательство!!! А вот президент Интернетов не читает, поэтому у него инфляции и нету. Схема прямиком из 2004 года: плохой Кабмин, хороший царь… Eсли нет дороги, зачем вам машина? Выше цены - больше нищих, и больше вынужденно пойдут на убой «СВО». Такой вот хитрый план. Если не ходить в магазин, ничего не покупать и слушать отчеты Путину, то в принципе, хорошо живем… А решишь вдруг срочно купить холодильник, а он оказывается, почти в 1,5 раза подорожал за 4 месяца», - пишут в комментариях разгневанные граждане РФ.

Отметим, что, только согласно официальным данным Росстата, в августе 2023 года годовая инфляция в России ускорилась до 5,15%.

Экономисты считают эти цифры сильно заниженными. В связи с бегством капиталов из России и дефицитом бюджета курс доллара в стране достиг около 100 рублей, что моментально сказалось на ценах.

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