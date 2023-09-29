«40 лет отчислял деньги в фонд, а получал пенсию три месяца» 2 29.09.2023, 10:20

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Белоруска разнесла пенсионную систему на одном примере.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, почему белорусская пенсионная система не выдерживает никакой критики:

— На днях ездила вместе с мужем в Минск – нужно решить некоторые дела. Раньше мы всегда останавливались в столице у детей. Но сейчас они живут в Польше, куда были вынуждены перебраться по политическим причинам. Поэтому ночевали в столице у сестры мужа Полины.

Тетя Полина уже пенсионерка, всю жизнь отработала на фабрике. Она женщина неплохая, но очень простая в том смысле, что ничуть не интересуется сложными вещами – искусством и политикой, например. Поэтому с ней обычно болтаем про очень простые вещи — погоду, цены, пенсии... последняя тема Полину заинтересовала в неожиданном для нас аспекте.

— А что это, Регина, твои дети все за границу ездят? Как же они на пенсию заработают?

Ну что можно было ответить на такой наивный вопрос родственнице? Дети же наши за границу поехали не туристами, а беженцами. А если бы не уехали, то могли бы и за решеткой оказаться. А в неволе разве на большую пенсию заработаешь?

Наша читательница привела пример своего брата:

— Олег всю жизнь работал на государственном предприятии, на ответственной должности. Был вынужден работать до долгожданной пенсии до 63 лет. Но получал эту пенсию только три месяца, а потом преждевременно скончался.

Брат 40 лет делал отчисления в пенсионный фонд. В нормальном государстве имел бы сносную сумму на счету, которую после смерти получили бы наследники: жена и дети. Ну а в ненормальном лукашистском государстве никто ничего не получил. А деньги где делись? Риторический вопрос. Пошли, видимо, на очередной дворец – на этот раз для председателя всенародного «хурала»…

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