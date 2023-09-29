«Мне нужно уехать, но если вы заплатите, то я подожду» 29.09.2023, 10:28

Что нужно проверить в арендованной квартире, чтобы не попасться мошенникам.

Выбирая квартиру в аренду, можно крупно ошибиться – например, отдать деньги мошенникам и ничего не получить взамен. Или по наивности и незнанию снять квартиру с кучей проблем, с которыми придется разбираться и тратить немалые суммы на ремонт. К счастью, таких историй можно избежать, если знать, на что обращать внимание в квартире и какие вопросы задавать арендодателю. Поэтому myfin.by сделал чек-лист для проверки при аренде квартиры.

А есть ли квартира?

Во время поиска квартиры вы можете столкнуться с мошенниками. Их сложно определить с первого взгляда: объявления ничем не отличаются, по телефону точно так же отвечают на все вопросы, правда, выдуманными ответами. Единственное, что можно сделать для проверки без посещения квартиры, – провести поиск по фотографиям квартиры в интернете. И если вы увидите такие же кадры где-то еще с другим адресом, то это явный повод насторожиться.

Главным маркером мошенников будет то, что у вас попросят предоплату. Вам скажут, что на квартиру есть «очень много желающих». Или сочинят историю в духе «мне нужно уехать, но если вы заплатите, то я подожду». Варианты убеждения могут быть разными, но, если у вас просят деньги вперед, это повод засомневаться в чистоте сделки. Даже если вам сфотографировали паспорт с пропиской и документы на квартиру – фото можно подделать с помощью специальных программ.

Объявление может быть очень заманчивым: хороший ремонт, центр города и всего $250. Но если у вас просят деньги еще перед встречей, то настаивайте на просмотре и уходите, если вам откажут.

Если вы убедились в существовании квартиры, то дальше стоит обсудить вопросы оплаты и договора. Несмотря на однозначность законов, условия арендодателя могут быть различными.

Договор

Договор может заключаться или нет. Второй вариант незаконный, но, к сожалению, практикуемый. В этом случае у вас есть риск с большой вероятностью лишиться денег и квартиры, потому что вас выселят. Также вы можете лишиться залога, который часто просят при заселении в качестве гарантии сохранности имущества, – его могут попросту не вернуть.

Но риски есть и у арендодателя. Если жилец сообщит о незаконной аренде в налоговую, то для него никаких санкций не предусмотрено, а для арендодателя – штраф и выплата всех налогов.

Оплата

В Беларуси нельзя рассчитываться иностранной валютой, а с сентября 2022 года при аренде квартиры нельзя привязать выплаты в рублях к курсу валюты в договоре. Но это не мешает арендодателям предлагать разные условия на бумаге и в реальности.

Вне зависимости от того, что будет написано в договоре, на рынке аренды практикуются следующие варианты:

оплата в валюте, чаще всего в долларах;

оплата в рублях с привязкой к курсу валюты на день оплаты или установленному курсу, о котором вы договоритесь с хозяином;

оплата в рублях.

Формат оплаты нужно обсудить сразу, чтобы в будущем не возникало недопониманий. В случаях оплаты в валюте стоит также договориться о скидках из-за возможного существенного роста курса.

Коммунальные платежи

Оплата аренды не единственная трата, нужно будет платить и за коммунальные услуги. Очень важно, чтобы в квартире был кто-то зарегистрирован, потому что иначе тарифы будут намного выше. В теории арендодатель может прописать жильца, но вряд ли кто-то на это пойдет. Подробности о регистрации арендаторов можно узнать здесь.

Варианты без зарегистрированных жильцов тоже есть, тогда стоимость аренды немного ниже. Лучше взглянуть на жировки и рассчитать, сколько вы будете платить за квартиру в месяц, особенно в зимний период.

Налоги

За саму квартиру и за сдачу квартиры в аренду необходимо платить налоги. Делает это тот, кто сдает недвижимость. Однако в некоторых случаях арендодатели не хотят нести дополнительные расходы, поэтому хотят переложить все на плечи арендатора. Это также нужно проговорить заранее. Так в будущем вы не столкнетесь с тем, что с вас потребуют дополнительные деньги.

А что в самой квартире

Вместе с обсуждением всех нюансов оплаты стоит проверить, что же именно вы арендуете. Потому что если вы согласитесь, то проблемы вашего будущего жилья, скорее всего, станут вашими – протекающие краны и сантехника, неработающие розетки или бытовая техника. Но есть вещи, которые арендодатель может исправить, если предупредить о них заранее.

После того как вы подпишете договор, к которому прилагается опись имущества или акт приема-передачи, вся ответственность за состояние квартиры будет на вас. Что-то может быть сломанным изначально, но, если вы не проговорили это до подписания договора, проблему решать только вам. Часто так происходит даже не по злому умыслу арендодателя, он мог просто не знать, что что-то сломано после предыдущих жильцов. Так что ваша задача проверить то, с чем могут возникнуть проблемы.

Что остается в квартире

На фотографиях и при просмотре квартиры вы можете видеть полный комплект мебели и техники. Но потом может оказаться, что все это принадлежало предыдущим жильцам и вам «в наследство» не останется. Поэтому стоит спросить о том, что именно останется в квартире.

Мебель

Посмотрите на мебель в каждой комнате. Например, можно начать со спальных мест. Проверьте, раскладывается ли диван, есть ли пролежни у матраса, сломанные ламели в каркасе кровати. Дальше проверьте, открываются ли дверцы шкафов, а также целы ли стулья, столы и все, что привлечет ваше внимание. Нужно осмотреть все в присутствии хозяина, потому что если что-то окажется сломанным впоследствии, то доказать свою невиновность будет сложно. А если вы это обнаружите, то хозяин, скорее всего, все исправит или сделает скидку.

Техника

Проверить работу всей техники сложнее, но вы можете попробовать хотя бы включить духовку, микроволновку и стиральную машину. А затем обсудить с хозяином, если что-то не будет исправно. Телевизор, кондиционер, кофемашину и прочую технику проверить проще, и это также стоит сделать при осмотре квартиры.

Электрика

От техники переходим к розеткам и удлинителям. Они должны работать, а розетки не должны висеть или шататься. Это небезопасно. Но владельцу квартиры несложно будет все исправить. Также стоит проверить, включается ли свет во всех комнатах и везде ли есть лампочки.

Окна и батареи

Важно, чтобы в квартире было тепло во время холодных месяцев, поэтому окна и батареи очень важны. Проверьте, открываются ли окна полностью и на микропроветривание, а потом закройте, чтобы определить, дует ли из щелей. Так может быть и с пластиковыми окнами. В старых окнах могли износиться прокладки, они могли быть плохо отрегулированы.

Батареи нужно проверить, если вы заселяетесь в отопительный сезон. Не в каждом доме одинаковое отопление, это может зависеть от возраста дома или от соседей, которые объединили балкон с комнатой, поэтому весь дом теряет тепло, но об этом никто не знает. Ваша задача – потрогать батареи и сравнить их температуру с батареями в квартире, где вы живете. А также снять верхнюю одежду, обувь и попытаться определить достаточно ли вам тепло.

Дополнительные вопросы

Спрашивайте обо всем, что еще может вас волновать. О чем стоит спросить:

о возможности проведения ремонта в счет аренды;

о возможности внесения изменений в интерьер квартиры;

о проживании в квартире с детьми;

о проживании с домашними животными или возможности их завести в будущем;

о возможности приглашать к себе гостей;

о долгах по квартплате и коммунальным услугам;

о наличии дополнительных комплектов ключей;

о графике визитов к вам хозяина;

о формате и дате оплаты.

Все, что вас может интересовать о квартире, стоит спросить до того, как вы передадите деньги, потому что это не просто аренда квартиры, а основание для вашего комфорта и безопасности.

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