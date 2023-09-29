Пересекли железную дорогу: российские пропагандисты в панике от наступления ВСУ под Бахмутом 1 29.09.2023, 10:36

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Украинские войска стремительно движутся на восток от Андреевки и Клещеевки.

Украинские войска, освободив Андреевку и Клещеевку, двигаются вперед - преодолена железная дорога на Бахмутском направлении. Информацию начали подтверждать российские пропагандисты, в том числе Z-военкор Александр Коц, передает Диалог.UA.

Вечером 28 сентября Коц выпустил пост о ситуации под Бахмутом. Он пожаловался, что украинские войска «поперли» в районе Клещеевки и уже перешли железную дорогу.

Об этом успехе украинские военные сообщили еще 27 сентября, однако пропагандисты РФ более суток молчали. В итоге они были вынуждены признать очевидное.

«Очень активный встречный бой, с их стороны прям лютая арта и минометы. Работают грамотно», - написал Коц, ссылаясь на источник на месте.

Отметим, что последние месяцы ВСУ успешно врезаются во фланги Бахмута на юге и севере, беря город в клещи. Ряд важных высот уже находится под контролем украинской армии, в связи с чем оккупантам становится все сложнее удерживать город.

Динамика на этом участке фронта такова, что в скором времени россиянам придется совершить новый «шаг доброй воли» и убираться из Бахмута, который становится ловушкой.

О такой перспективе уже открыто говорят кремлевские пропагандисты, готовя народ РФ к новой «перегруппировке».

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