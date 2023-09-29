Во время штурма польской границы нелегалы использовали технические устройства белорусских служб 3 29.09.2023, 10:40

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Подробности.

За минувшие сутки в Польшу со стороны Беларуси пытались попасть 26 мигрантов, в том числе граждане Афганистана и Сирии. Из них 13 человек при виде польских патрулей вернулись на белорусскую территорию.

На участке Беловежа группа из более чем 20 мужчин передвигалась вдоль забора. За ними следили польские патрули и устройства электронного барьера, сообщает Погранслужба Польши.

«Группа иностранцев искала место для незаконного пересечения границы, для перемещения вдоль границы они использовали технические устройства белорусских служб, например, кладки на водотоках», – говорится в сообщении польского ведомства.

На латвийско-белорусской границе задержаны 153 человека, на литовско-белорусской – 16.

W dn.28.09 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾26 cudzoziemców m. in.ob.Afganistanu i Syrii, w tym 13 os. na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾#PSGBiałowieża grupa ponad 20 mężczyzn,przemieszczała się wzdłuż bariery,monitorowani byli przez patrole🇵🇱 i #barieraelektroniczna

⬇️ pic.twitter.com/IwpV89p2mQ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 29, 2023

Напомним, Латвия с вечера 19 августа закрыла пункт пропуска «Силене» на белорусской границе. На въезде в пункт установлено бетонное заграждение и натянута колючая проволока. С белорусской стороны находится пункт «Урбаны». Официально пункт закрыт в ответ на рост миграционного давления на границе Латвии и Беларуси. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на днях заявил о готовности полностью закрыть границу с Беларусью в случае наплыва мигрантов.

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