Путин теряет позиции в Африке 5 Виктория Зубкова, planeta.press

29.09.2023, 10:44

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На континенте растет разочарование в РФ.

Вашингтон услышал от многих стран Африки, что они сожалеют о предоставлении доступа в страну наемникам ЧВК «Вагнер», пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американских военных кругах. На континенте растет разочарование в российской военной компании.

«К нам приходили страны и говорили: «Мы не хотим зависеть от Вагнера». Мы видим проблемы в их присутствии», — в частности, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности.

«Мы видим растущее понимание того, что это, как минимум, палка о двух концах, но, в худшем случае, чистый негатив для стран, которые позволили ЧВК «Вагнер» присутствовать».

Знаково, что одной из политических сил, которая выразила сожаление, является восточный ливийский анклав, возглавляемый военачальником-другом Кремля Халифой Хафтаром. Наемники оказались неэффективными в борьбе с терроризмом в Мали и Ливии, зато заработали плохую славу в историях с исчезновениями, массовыми убийствами и другими военными преступлениями.

ЧВК «Вагнер» играла важную роль в продвижении российских интересов на африканском континенте. Личный состав наемников был задействован в ЦАР, Буркина Фасо, Ливии, Мали, Мозамбике, Судане и Нигере. Наемники выполняют силовые задачи, как, например, поддержка выгодных Кремлю революций и военных переворотов.

В Нигере, например, случился переворот аккурат во время проведения второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. 26 июля военные сметили прозападного президента Мохамеда Базума.

Мероприятие, которое должно было продемонстрировать новые дипломатические связи РФ, прошло в условиях негласного бойкота. Европа отвернулась, поэтому Россия вынуждена работать с Африкой, по «остаточному» принципу, но и там ее ждал холодный прием. В частности, 38 из 54 стран Африки не прислали первых лиц на саммит, на уровне глав государств были представлены лишь 17 стран, еще 10 отправили премьер-министров, а почти половина участников прислали делегации уровнем ниже: 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять — просто послы. Пять африканских государств и вовсе отказались от участия в путинском мероприятии. Для сравнения, в 2019 году в Сочи приехали президенты или премьеры 45 из 54 стран континента.

Неудивительно, что Россия устроила демонстративный переворот в Нигере, чтобы запугать остальных африканских лидеров. Однако, как видим, добилась прямо противоположного эффекта.

ЧВК «Вагнер» имела серьезные силы в ЦАР, Мали и Ливии, а также направила советников в другие африканские страны, включая Судан и Мозамбик. Для Кремля присутствие российских наемников — это способ силовым путем расширить свое влияние в Африке ввиду экономической и политической импотенции на международной арене.

За время между первым и вторым саммитами «Россия — Африка» Москва заметно подпортила себе репутацию на континенте, что видно по голосованиям в ООН, в частности, по украинскому вопросу. Только 19 стран, среди которых Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Зимбабве, Камерун, никогда не голосовали за резолюции, осуждающие РФ. Еще 11 государств были «за» от одного до трех раз, в том числе Ангола, Ботсвана, Габон. Больше всего африканских стран — 24 — проголосовали минимум за четыре резолюции, среди них — Либерия, Малави и Чад (проголосовали за все семь резолюций), а также Гана, Джибути, Египет, Замбия, Кения, Сомали, Сьерра-Леоне, Тунис. Немалую роль тут сыграли действия ЧВК «Вагнер» на континенте, чьи наемники постоянно попадали в скандалы, связанные с нарушением прав человека и прикрытием бизнес-интересов аффилированных с Россией компаний. Эксплуатация природных богатств стран Африки, равно как и империалистическая война против Украины обесценивают риторику Путина о борьбе с неоколониализмом и дискредитируют РФ в глазах африканцев.

В преддверии второго саммита «Россия — Африка» прокремлевские эксперты из клуба «Валдай» констатировали, что «импульс, данный работе с Африкой на всех уровнях в 2019 году, не получил должного продолжения и практического воплощения, безусловно, и из-за внешних факторов, влияние которых сложно переоценить». Двусторонняя торговля сократилась, доля РФ в прямых иностранных инвестициях в Африку составила всего 1%. Политическое взаимодействие активизировать также не удалось. Стороны условились, что ежегодно между саммитами будут проводить политические консультации министра иностранных дел России и трех министров африканских государств (действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза). Одна такая встреча прошла в 2020 году, и о продолжении консультаций в этом формате больше не сообщалось. За четыре года, прошедших с первого саммита, российский бизнес и государственные структуры не смогли реализовать широкое взаимодействие с африканскими странами.

Путин планирует сохранить наемников в Африке и на Ближнем Востоке, но проведет чистки, чтобы ослабить лояльность Пригожину. Основатель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что одним из новых ставленников на африканском направлении может стать генерал ГРУ Андрей Аверьянов. По его данным, он руководит тайными операциями по всему миру, например, покушением на отца и дочь Скрипалей.

Однако наблюдатели полагают, что без Пригожина сохранить ЧВК «Вагнер» не удастся. Большая часть африканской империи опиралась на личных полубандитских связях самого Пригожина и его соратников. Кремль может обхаживать африканских лидеров, но именно Пригожин налаживал тесные связи с полевыми командирами, вдохновителями военных переворотов, коррумпированными политиками и бизнесом. Собственно, утечки в прессу заявлений африканских лидеров о том, что они сожалеют о сотрудничестве с ЧВК «Вагнер», как раз и говорят о начале исхода российских наемников из Африки.

Несмотря на все еще заметное присутствие России в Африке, для Запада в регионе открываются большие перспективы. В том числе за счет усиления на континенте влияния Турции. Ослабление РФ на международной арене, а также геополитические авансы Африке со стороны ЕС и США, всячески поддерживающие включение Африканского союза в G20 и Совбез ООН, начинают приносить свои первые плоды.

Виктория Зубкова, planeta.press

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