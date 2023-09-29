Белорусам предложили обращаться за медпомощью к электрикам

Белорусам предложили обращаться за медпомощью к электрикам5
- 29.09.2023, 11:06
- 2,836
Это как?
Оказывается, если кому-то понадобилась экстренная помощь, то обратиться можно не только к врачу, но и к любому электрику, заверили в Белэнерго.
В телеграм-канале компании рассказали, что навыками оказания первой помощи обладают все работающие в энергетике, а те, кто имеет дело с электроустановками, так они еще и регулярно сдают экзамены на роботах-тренажерах.
Например, на прошедших соревнованиях, электромонтеры продемонстрировали свое умение проводить сердечно-легочную реанимацию.