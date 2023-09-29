Белорусам предложили обращаться за медпомощью к электрикам 5 29.09.2023, 11:06

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Это как?

Оказывается, если кому-то понадобилась экстренная помощь, то обратиться можно не только к врачу, но и к любому электрику, заверили в Белэнерго.

В телеграм-канале компании рассказали, что навыками оказания первой помощи обладают все работающие в энергетике, а те, кто имеет дело с электроустановками, так они еще и регулярно сдают экзамены на роботах-тренажерах.

Например, на прошедших соревнованиях, электромонтеры продемонстрировали свое умение проводить сердечно-легочную реанимацию.

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