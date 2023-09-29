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Отец студента: То есть родителям предлагается выкупить своих детей из рабства

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  • 29.09.2023, 11:20
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Отец студента: То есть родителям предлагается выкупить своих детей из рабства

Белорусы отреагировали на новость о введении обязательного распределение для платников.

«Салідарнасць», учитывая старые-новые песни о главном Лукашенко и чиновников по распределению выпускников, поговорила с родителями студентов медицинских вузов, чьи дети выбрали для себя платную форму обучения специально, чтобы избежать обязательной отработки и уехать из страны.

Имена всех героев изменены в целях безопасности.

«Теперь вот перешли к «рэкету широких народных масс» и предлагают родителям заплатить за детей»

Сын Виктора оканчивает один из университетов. Во время поступления по результатам ЦТ парень мог пройти в университет по конкурсу на бюджетное место, но его отец предпочел устроиться еще на одну работу, чтобы все-таки платить за обучение.

При этом молодой человек хорошо учится, выучил иностранный язык, пишет научные работы. Несколько раз ему предлагали перейти на бесплатное обучение.

С Виктором у «Салiдарнасцi» получился довольно эмоциональный разговор.

— Мы поставили цель и шли к ней: нужно было, чтобы человек был свободен, — объясняет собеседник. — Интересно, что еще несколько лет назад, когда сыну первый раз предложили перейти на бесплатное обучение, он высказал мудрую мысль: эта страна все равно найдет возможность, как тебя удержать.

— Ваш сын поступал в университет еще до событий 2020 года, которые для многих стали причиной отъезда, и уже тогда планировал уезжать из Беларуси?

— Тогда вообще мы планировали уезжать всей семьей, даже учили язык. Но потом случился короновирус, планы пришлось изменить, и сейчас решено, что поедет пока только сын.

— Что будете делать, если примут те самые «запретительные меры», о которых говорил Лукашенко?

— Понятно, что нужно дождаться закона, посмотреть, каким он будет. Но в любом случае у нас сегодня достаточно хорошая финансовая ситуация.

И если меня поставят перед выбором — оставлять ребенка в стране на пять лет или заплатить, там, даже 10 тысяч долларов, я заплачу, и он не останется.

— При этом вы говорите, что сам являетесь обеспеченным человеком, наверняка, помогли бы и сыну жить нормально?

— Но ведь деньги — это далеко не все.

В этой стране нет судов, нет закона. Поэтому я не хочу, чтобы сын жил в такой стране.

— А он сам как воспринял информацию о том, что «платников» могут заставить обязательно отрабатывать несколько лет?

— Мы все сначала слегка впали в ступор. Это вообще выглядит: что хочу, то и делаю. У меня и у знакомых, людей не бедных, дети тоже учились платно, чтобы уехать. И они все тоже немного в шоке от этих заявлений.

Понятно, что протестную ситуацию это не создаст, но спасаться будут по-разному.

С моей точки зрения, эти меры направлены не столько на то, чтобы задержать специалистов, сколько просто чтобы выкачать из людей еще хоть какие-то деньги.

То есть родителям предлагается выкупить своих детей из рабства, и те, кто могут, будут это делать. Останутся те, у кого нет денег откупиться от «крепостного права».

А как это иначе назвать? Власти, столкнувшись с проблемой нехватки кадров, говорят только о запретительных мерах и никак по-другому эту проблему решать не собираются. Так они вообще могут всем, у кого есть диплом врача, запретить выезжать из страны.

В 2020 году я сравнивал происходящее с 1937 годом, а сейчас, выходит, дело идет ко временам «продразверстки и красного террора».

Я так понимаю, на следующем этапе к людям будут приходить и спрашивать, почему у них две квартиры или машина хорошая. Никто ж ничего не сможет против сказать, здесь ситуация патовая сейчас.

Это при том, что я, например, часто бываю за границей и в разных странах слышу мнение о том, что Беларусь как страна, за исключением ситуации, сложившейся после 2020 года, очень хорошая. У нас все прекрасно — и люди, и климат, и природа.

— А сын ваш это понимает, он хотел бы при каких-то условиях жить в своей стране?

— Да, мы это проговаривали. Договорились, что он уедет в разведку. Если что-то не понравится, то вернется после того, как в Беларуси изменится политическая ситуация. Думаю, тогда многие хотели бы вернуться.

Но пока куда тут ехать? Раньше «отжимали» средства только у крупных бизнесменов, а теперь вот перешли к «рэкету широких народных масс» и предлагают родителям заплатить за детей.

Сейчас ни мы, ни наши дети не видим перспектив в этой стране. Если бы молодые врачи начинали работать и понимали, что через определенное время у них все будет лучше, но нет — они видят, что ничего не будет.

Что мнение человека не учитывается, что все действия любого руководства направлены не на какое-то сотрудничество, а на унижения и выученную беспомощность.

«Даже если ты работаешь в Беларуси в частном центре, у тебя нет никаких социальных гарантий»

Дочь Оксаны выбирала профессию врача сознательно, так как в семье есть медики. Сознательно на семейном совете также было принято и решение о том, что девушка уедет из страны. Поэтому, поступив на бюджет, она перевелась на платное обучение.

— Сейчас дочка в растерянности, говорит, что нужно уезжать быстрее. Вопрос, который ее волнует, на какой язык сделать упор —польский или немецкий, потому что учила оба, — рассказывает «Салiдарнасцi» Оксана. — Сейчас дочь учится в интернатуре.

Мы знаем, что никаких документов из нашего Минздрава, подтверждающих уровень образования, уже не дают. Во многих странах для подтверждения диплома требуется так называемый «сертификат о безупречной практике».

Раньше у нас министерство выдавало справку о профессиональном пути и образовании специалиста на любом этапе. Сейчас на все запросы они отвечают, что таких сведений не имеют.

Я так понимаю, это делается специально, чтобы затруднить нострификацию и дальнейшее подтверждение. Но в некоторых странах об этом известно и к беларусам относятся с пониманием, то есть все равно предоставляют право подтвердить свою квалификацию и знания.   

Интересно, что на сайте Минздрава уже даже удален раздел о получении этой справки. Ссылки какие-то в интернете еще можно найти, но все они ведут на несуществующие страницы.

По-моему мнению, это чисто сиюминутное желание заработать и показать, кто здесь главный.

Но в итоге это приведет к еще большему падению престижа высшего образования в целом, и в частности платного.

— Власти объясняют это целью удержать кадры.

— На самом деле, не важно, какой у них посыл. Кстати, им самим кадры не нужны, у них своих врачей хватает.

— Видимо, проблема стала слишком очевидной и просто так от нее отмахнуться не получается.

— Да, я сама работаю в частной клинике и у нас сейчас очень много пациентов. Все идут к нам, потому что в государственных больницах, говорят, вообще не осталось врачей.

— А дочь не рассматривает вариант остаться в Беларуси и тоже работать в частной клинике?

— Конечно, в частном центре зарплаты хорошие, плюс не нужно сдавать деньги на туалетную бумагу, у тебя есть все оборудование, все средства защиты и т.д. Ты просто говоришь, что тебе нужно, и тебе все предоставляют. А в поликлинике у тебя 15-летний аппарат УЗИ и на все твои просьбы тебе будут отвечать «денег нет».

Но, во-первых, в частные центры не так просто попасть. Во-вторых, даже если ты работаешь в Беларуси в частном центре, у тебя нет никаких социальных гарантий. Тебя может уволить работодатель и никто тебя не защитит. Да и судьба самих частных центров тоже под вопросом.

И это самое ужасное, что никто ничего в этой стране не может тебе гарантировать, все время ждешь, что что-то произойдет. 

В итоге молодым специалистам остается рассчитывать на типовой вариант: поликлинику, где на него начнут навешивать всех собак, где он будет всем должен и всем обязан за каких-нибудь 700 рублей, пусть даже за полторы тысячи, которые считаются у нас крутой зарплатой.

Поэтому мне придется еще раз заплатить им за обучение дочери, за которое мы уже один раз заплатили, чтобы выехать.

«Родители вкалывают всю жизнь на ферме, а ему представляется возможность с отдельным кабинетом и в белом халате»

Дочь Натальи также поступила на бюджет, но забрала документы и перевелась на платное. Девушка старается хорошо учиться, пишет научные работы, выучила несколько иностранных языков. Ей также неоднократно предлагали перейти на бесплатное обучение.

— Пока мы не согласились, — рассказывает «Салiдарнасцi» Наталья. — У нас есть планы уехать до окончания университета. Подробностей раскрывать не буду по понятным причинам.

При этом мы предусмотрели вариант, что никаких справок и документов Минздрав не отдает. 

— А вариант остаться и работать в Беларуси в вашей семье не рассматривается?

— В принципе, рассматривается. В Евросоюзе тоже ведь не у всех сладкая жизнь. Так получилось, что у нас в окружении много врачей и все они — достаточно обеспеченные люди. Но речь, конечно, не о терапевтах из поликлиник.  

Допустим, у моей дочки в группе много целевиков и вообще бюджетников, которых все устраивает.

Знаете, если ребенок приехал из какого-нибудь не самого процветающего района, где его родители, например, вкалывают всю жизнь на ферме или в колхозе, а тут представляется возможность с отдельным кабинетом и в белом халате — конечно, их такая перспектива не может не радовать.

Среди друзей моей дочери я не увидела паники по поводу того, что они должны будут отрабатывать и не смогут уехать. Про отъезд большинство этих детей даже не думали, потому что, элементарно, никогда нигде не были.

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