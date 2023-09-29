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Оккупанты сбили свой самолет над Токмаком: мэр Мелитополя раскрыл детали

  • 29.09.2023, 11:26
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Оккупанты сбили свой самолет над Токмаком: мэр Мелитополя раскрыл детали

Названа наиболее вероятная причина «самоликвидации».

Российские военные сбили собственный самолет в районе оккупированного Токмака в Запорожской области. По словам мелитопольских партизан, над Токмаком был зафиксирован пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В частности, об этом сообщил телеграмм-канал партизанского отряда Мелитополя «Гнила Черешня» 29 сентября. В сети уже появилось соответствующее видео.

Отмечается, что над Токмаком был запуск из системы С-300 в режиме ПВО. По предварительной информации, оккупанты сбили собственный самолет.

«Сейчас немного детонирует где-нибудь в полях!», - написали партизаны.

О возможной катастрофе российского самолета в Токмаке также сообщил мониторинговый телеграмм-канал monitor.

«В Токмаке неспокойно. Очень предварительно — сбивание вражеского борта тактической авиации. Ожидаем детали утром», – говорится в публикации.

Подробности от Федорова

В эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что этой ночью действительно произошло какое-то событие с российским самолетом в Токмаке. Он отметил, что, прежде всего, нужно понимать, что Токмак – это уже фактически прифронтовый город. Так что подобные инциденты там происходят и будут продолжаться.

«Сегодня около 2 часов ночи что-то там произошло у оккупантов с самолетом», – отметил Иван Федоров.

По его словам, дезертирство – причина самоликвидации этого самолета. Потому что россияне уже отказываются воевать и делают все возможное, чтобы не сократить время пребывания на этой войне.

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