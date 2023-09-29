«Сегодня кент — завтра мент»: белоруса задержали за видео в милицейской форме 29.09.2023, 11:31

На что обиделись милиционеры?

Тиктокера задержали за видео в милицейской форме, сообщает «Еврорадио». 21-летний слесарь из Минска надел китель и фуражку и опубликовал в тикток видео с текстом «Сегодня кент — завтра мент».

Вскоре его нашли сотрудники управления собственной безопасности МВД по Минску. Сложно сказать, что огорчило их больше: милицейская форма, подпись или то, что публикация «сопровождалась песней, содержащей нецензурные выражения».

Задержанного принудили на камеру извиниться за ролик с якобы «негативным отношением к сотрудникам милиции». На него составили административный протокол за ношение форменной одежды сотрудников ОВД лицом, не имеющим на это права. Парня могут оштрафовать на 20 базовых величин — 740 рублей.

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