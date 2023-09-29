«Величие» разбомблено: когда Путин пойдет на переговоры 29.09.2023, 11:35

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Дальнобойные ракеты ВСУ вызывают панику в Кремле.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что когда ВСУ приблизятся к Крыму, кремлевский диктатор Владимир Путин начнет торговаться. Причем выдвинутые им условия вероятно будут неприемлимыми для Украины.

«Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся к Крыму. И это будет очень стимулирующим аргументом для россиян», - сказал Огрызко во время чата на «Главреде».

Дипломат считает, что Путину придется принимать решение, потому что в российском сознании Крым стал сакральным, стал символом «величия».

«Но это «величие» будет разбомблено нашими ракетами максимально быстро. А потом Путин решит, надо ли держаться до последнего или надо уходить. Другого варианта у него нет. Но при этом он выдвинет совершенно неприемлемые для нас условия и начнет торговаться, как базарная баба», - добавил Огрызко.

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Крым не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не все, потому что другим не позволяют.

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