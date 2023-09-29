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«Я сам формирую свой график: иногда занят три дня в неделю, иногда пять»

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  • 29.09.2023, 11:41
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«Я сам формирую свой график: иногда занят три дня в неделю, иногда пять»

Как белорус открыл бизнес в Польше.

В последнее время в Сети то и дело появляются истории о белорусах, покинувших родину. Большинство из них уехали искать счастья на Западе. Как подсчитали исследователи BEROC, в Польшу, к примеру, за последние два года мигрировали порядка 100 тысяч белорусов. Многие из них открывают в соседней стране свой бизнес, в том числе автомобильный. На днях av.by поговорил с владельцем одного из них и узнал, насколько это выгодно и с какими сложностями приходится сталкиваться в работе.

Василий (имя изменено по просьбе героя) около пяти лет трудился водителем-международником в одной из польских компаний. Привлекла его в этой сфере, как и многих других, заработная плата.

Однако со временем и её Василию стало недостаточно. Он решил шагнуть на новый уровень: уйти из найма и открыть собственную фирму по грузоперевозкам. С этой целью в прошлом году у своего бывшего директора молодой человек выкупил грузовой автомобиль DAF XF. Интересно, что он притом воспользовался помощью польского государства. 

— Это что-то типа субсидии для поддержки малого бизнеса, — объясняет Василий. — Получить её в Польше можно, только имея «карту побыту» (Karta pоbytu), то есть вид на жительство, у меня он к тому моменту уже был. Я подал документы в местный «ужонд» — управление различных государственных или муниципальных структур, предоставил бизнес-план.

Условия получения и суммы субсидии постоянно меняются. В среднем при открытии бизнеса можно рассчитывать на помощь от государства в размере 35 тысяч злотых — а это порядка 8 тысяч долларов. На такие деньги можно купить машину, инструмент, технику либо материалы для работы. Потом обязательно отчитаться «ужонду» о покупках. Есть и ряд других условий. Например, фирма должна осуществлять деятельность и платить налоги не менее года, иначе средства придётся вернуть. Из приятных моментов — пониженные ставки по системе налогообложения в течение двух лет с момента образования компании.

— Полученные в рамках субсидирования деньги я вложил в покупку автомобиля, — рассказывает молодой предприниматель. — Грузовик обошёлся мне в 33 тысячи евро. Помощь от государства пришлась как нельзя кстати. После зарегистрировал фирму, нанял бухгалтера и начал работать. 

— Клиентов ищу в интернете: даю объявления о своих услугах на специальных сайтах, просматриваю предложения от заказчиков. На фуре работаю сам. Езжу в основном по Европе. Чаще всего в Германию, Францию, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Чехию, бывают рейсы и в Беларусь. Вожу разные грузы, но кроме продуктов питания и опасных веществ. Недавно мой товарищ тоже купил грузовик и зарегистрировал его на мою фирму.

— Ну и как сейчас обстоят дела в сфере грузоперевозок в Европе? Хватает ли заказов?

— Я бы сказал так: раньше было хорошо, теперь — туго. Многие фирмы закрываются. Некоторые готовы ездить за копейки — например, сейчас могут брать даже фрахты по 0,5 евро за километр. Чаще всего это несрочные перевозки. То есть, если заказчик готов ждать, и такие фрахты имеют место.

— Клиентов однозначно стало меньше. При этом конкуренция весьма высокая. Компании, располагающие большим автопарком, монополизировали рынок. Фирмам с парой грузовиков очень сложно найти клиентов.

— И как вы справляетесь с такими трудностями?

— Работаем на репутацию! Нужно показать заказчикам, что мы так же ответственно относимся к работе, выполняем заказы качественно и в срок, — тогда они будут обращаться к нам повторно. Помимо этого, на специализированных интернет-ресурсах, где мы размещаем объявления, есть раздел отзывов. Довольные клиенты публикуют там положительные оценки нашей работы. Другие пользователи обращают на это внимание и уже не так боятся сотрудничества с мелкими фирмами.

— А готовы ли ездить, как вы говорите, за копейки? Либо у вас есть какой-то уровень ставки, предложения ниже которого вы не рассматриваете?

— Пожалуй, это уровень в 1,5 евро за километр. Фрахты всегда разные, в каждом отдельном случае нужно просчитывать, насколько выгодной в финансовом плане будет поездка. Работать себе в убыток никто не хочет.

 — Вы достаточно долго трудились водителем в найме. Какие сейчас можете выделить преимущества работы в этой же сфере, но уже на себя?

— Теперь я сам себе хозяин, ни от кого не завишу! Это главное преимущество. Помимо этого, я сам формирую свой график: иногда занят три дня в неделю, иногда пять. Ну и, конечно, работать на себя выгоднее с финансовой стороны.

— Минусы наверняка тоже имеются?

— Конечно, минусов достаточно. Когда работаешь водителем на кого-то, деньги не считаешь. Заправляешься где хочешь! Всё равно платит за это наниматель. Сейчас же я ищу заправки, где топливо стоит дешевле. Стараюсь экономить, не нарушать ПДД. Опять же, если раньше штрафы оплачивал работодатель, то сейчас придётся доставать средства из своего кармана. В целях экономии часто стараюсь делать «сборки». Это значит, планирую маршрут таким образом, чтобы по пути брать дополнительные загрузки. Например, по дороге из Варшавы до Берлина могу сделать пять загрузок.

— Из минусов выделю ещё необходимость самостоятельного технического обслуживания автомобиля: эта процедура обходится достаточно дорого. В графу расходов включено также перемещение по платным дорогам. Суммы везде разные, самые высокие — во Франции. На стоимость проезда по платным дорогам влияет экологический класс авто — код, который указывает на количество и качество продуктов сгорания двигателя в выхлопных газах. Чем выше класс, тем ниже сумма оплаты. У меня грузовик экостандарта «Евро-5». В среднем приходится платить около 100 евро за 500 километров. Наиболее выгодные в этом плане сейчас автомобили экологического класса «Евро-6».

— Что вы можете сказать о европейских заказчиках? Случалось ли сталкиваться с недобросовестными клиентами?

— Всякое бывает, но такого, чтобы «кидали», у меня не происходило. Частенько задерживают оплату, да. Случаются заминки с оформлением документов. Недавно мне пришлось неделю стоять на границе, потому что заказчик затягивал с отправкой необходимых бумаг.

На вопрос, насколько выгодно сейчас заниматься грузоперевозками, несмотря на все сложности, финансовые затраты и не очень благоприятную ситуацию на рынке, Василий не дал конкретного ответа. Но намекнул: раз люди работают в данной сфере, значит, это по-прежнему приносит им доход. Остаётся узнать, какие в этом деле могут быть перспективы.

— В будущем возможно расширение автопарка и штата фирмы, — говорит собеседник. — В качестве варианта дополнительного заработка можно сдавать грузовики в аренду. Ну и отличная перспектива отказаться в дальнейшем от работы водителем и делегировать это сотрудникам. 

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