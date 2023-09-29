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Появились новые данные об оккупантах из Ми-8, ликвидированных во время операции «Синица»

  • 29.09.2023, 11:54
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Появились новые данные об оккупантах из Ми-8, ликвидированных во время операции «Синица»

В России информацию долго скрывали.

В ходе спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Национальной полиции под кодовым названием «Синица» были ликвидированы два российских оккупанта – борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Оба являются выпускниками Сызранского летного училища (Самарская область РФ).

Данные об оккупантах раскрыло одно из российских СМИ. Оно признало, что семьям долгое время не говорили о смерти военнослужащих страны-агрессора, пишет obozrevatel.com.

Штурман Хушбахт Турсунов

Турсунов – уроженец Таджикистана, который специально получил гражданство РФ для службы в росармии. Пропагандисты пишут, что после выпуска из авиаучилища он два года работал охранником из-за своего двойного гражданства. В итоге оставил только российское и заключил пятилетний контракт с минобороны РФ. Он заканчивался в ноябре 2023 года, но преступник не дожил. Он был ликвидирован 9 августа.

Вдова оккупанта Фарзона подтвердила, что ее муж принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину с первых дней, летал очень часто. Москва даже наградила Турсунова медалькой «за отвагу».

Фарзона пожаловалась, что о смерти супруга узнала из публикаций в украинских каналах.

Похороны оккупанта пройдут в Таджикистане, но церемония прощания – в России.

О том, что российский вертолет Ми-8 заманили на украинский аэродром, стало известно 23 августа. Сам инцидент произошел 9 августа, а подготовка к сложной многоуровневой операции длилась более полугода.

Согласно заявлению ГУР, командир российского геликоптера Максим Кузьминов согласился на сотрудничество с военной разведкой Украины и перегнал вертолет на Харьковщину после того, как его семью удалось тайно вывезти из РФ.

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