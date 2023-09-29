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Как легко помыть окна или зеркала без разводов

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  • 29.09.2023, 12:00
Как легко помыть окна или зеркала без разводов

Вам не нужна куча химических средств или полотенец.

Пыль и грязь быстро оседают на зеркала и окна, а солнечные лучи хорошо освещают их. Хозяйки тратят много времени и сил на эту кропотливую работу, но разводы все равно остаются.

«Обозреватель» нашел действенный совет, который поможет быстро справиться с этим. Вам не понадобится много химических средств, салфеток или тряпок.

Специальные моющие средства не всегда эффективно очищают окна и все равно оставляют после себя следы. Попытайтесь использовать средство для мытья посуды, теплую воду и скребок для окон. Наберите в бутылку с распылителем воду, добавьте несколько капель, взболтайте и опрыскайте необходимые участки.

Далее используйте скребок для стекла, чтобы не оставить разводов и протрите все тряпкой из микрофибри и результат вас удивит.

Особенно этот метод подходит для мытья зеркал в ванной комнате. Благодаря пленке, образуемой раствором, даже самый горячий душ не сможет создать запотевания.

Если у вас дома есть стеклянные столешницы, то их можно очистить с помощью изопропилового спирта. Наносить его можно путём распыления или с помощью салфетки. После этого поверхность необходимо протереть микрофиброй. Быстро и легко вы избавитесь от липких следов жира и других загрязнений.

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