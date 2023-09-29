«Их тусовки слышны очень хорошо, как будто проводятся у нас на кухне» 4 29.09.2023, 12:09

3,456

Как сейчас живется в «Московском квартале» в Минске.

В двух минутах от метро «Петровщина», сразу же за Мак.by, расположились четыре 25-этажные светлые высотки. Они относятся к жилому комплексу «Московский квартал», которому, увы, но не суждено было достроиться. Журналисты realt.by побывали в этом комплексе и узнали, как там сейчас живется.

Сам комплекс находится в очень привлекательном для жителей столицы месте — на пересечении проспектов Дзержинского и Газеты Правда. Строительство здесь «Московского квартала» началось в далеком 2009 году. Тогда Московская инвестиционная строительная компания планировала возвести комплекс, который бы объединял четыре 25-этажных и три 16−19−21-этажных дома.

Уже в 2013-м проект изменили, напротив четырех 25-этажных высоток должны были возвести еще четыре таких же, но этот вариант не был согласован. И в итоге стройка совсем остановилась после того, как были построены четыре первых высотки.

В 2015-м было объявлено, что Московская инвестиционная строительная компания продолжать строительство не будет, а участок продается на аукционе другому застройщику. Так земля перешла ОДО «Айрон», и уже в 2019-м здесь началось строительство жилого комплекса «Петровщина».

Сейчас, когда заходишь во двор, объединяющий постройки двух разных застройщиков, невольно сравниваешь их с инь и ян. В «Петровщине» преобладают темно-серый, коричневый, черный и салатовый, а в «Московском квартале», наоборот, белый, голубой и желтый — эти фасады более спокойные. Где-то посередине двора размещены две детских площадки — также для каждого жилого комплекса своя.

«В квартирах дует из окон. С этой проблемой тут столкнулись многие»

Здесь мы встречаем Елену. Она живет в одном из домов «Московского квартала» с 2013-го. Квартиру покупали родители. И в тот период девушка не особо вникала в нюансы с изменениями проекта, она больше занималась ремонтом. С течением времени девушка начала замечать, что жизнь в этом жилом комплексе имеет свои нюансы.

— Конечно, хочется, чтобы дома, как изначально планировалось, были в одном стиле, а то слишком большой контраст. Но это не так критично. Меня как маму маленького ребенка больше волнует другой вопрос — детская площадка здесь находится посреди двора, для нее отведена совсем маленькая площадь, если учесть какое количество людей живет в четырех высотках. При этом когда что-то ломается, ремонт делается несвоевременно. И зелени здесь совершенно не хватает.

Столкнулась Елена и с тем, что в квартире дует из окон. Говорит, что здесь с этой проблемой знакомы многие, причем по разным причинам — у кого-то они плохо запенены, у кого-то есть проблемы с утеплителем. Этот вопрос неоднократно обсуждался между соседями.

— Еще у нас в квартире появлялась плесень на потолке, но я не могу утверждать, что это проблема застройщика. Возможно, что мы не особо следили за микроклиматом. Бывало, что и батареи плохо грели, но это больше технические вопросы, с которыми мы смогли разобраться с течением времени.

Сами дома жилого комплекса построены по московскому проекту. Каждый дом облицован плиткой, под которой размещен вентилируемый слой. Выглядит достаточно необычно.

Настоящим сокровищем жители считают открытые балконы. С них открывается потрясающе красивый вид на весь город. Для многих выйти вечером посмотреть на освещенный город — обычное дело.

«На 960 квартир очень мало парковочных мест»

Александр живет в одном из домов практически с момента его постройки в 2015-м. Дом сдали в апреле, а заселился он, сделав ремонт, уже в июле. Квадратный метр в квартире на то время обошелся в 1230 долларов.

— Были вопросы к застройщику. Темпы строительства именно нашего дома были не самые быстрые. Уже в деталях не помню, но работы над ним приостановились на пяти этажах и возобновились только спустя какое-то время. Но чем выше строились квартиры, тем они хуже по качеству.

Самой главной проблемой, по мнению Александра, является то, что на 960 квартир квартала очень мало парковочных мест. С учетом плотности заселения здесь очень неудобно с машиной. Кроме того, чтобы насквозь машины не ездили, во дворе заблокировали один из проездов, скоро планируют закрыть еще один. Так, попасть во двор можно будет только по одной дороге, что, как считает молодой человек, совершенно неудобно.

— Еще один минус этого дома — шумоизоляция, а точнее ее полное отсутствие. Хотя это странно, потому что дом монолитный. Здесь сдается очень много квартир, в которых живут в основном иностранные студенты, учащиеся в медицинском университете, он же совсем недалеко. И вот их тусовки слышны очень хорошо, как будто проводятся у нас на кухне. Кстати, так нам однажды завезли тараканов в дом. Пришлось всем товариществом согласовывать день, когда мы централизованно их травим. Но это помогло.

Александр рассказал, что само по себе место, где расположен квартал, неплохое, но из-за того, что дома стоят на горке, бывает ветрено. При этом в квартирах тепло, часто даже приходится отключать батареи.

О проблеме с подъездными путями говорит не только Александр. Оказывается, этот вопрос беспокоит многих жильцов. Так нам рассказывает председатель правления товарищества собственников одного из домов Алина. Она работает здесь со дня сдачи дома. Недовольств жильцов по поводу изменений в проекте всего квартала лично она не слышала. Но до сих пор есть вопрос с дорогами. По проекту одна из них должна быть проездной. Но после того, как Московская инвестиционная сроительная компания отдала землю и она перешла застройщику ОДО «Айрон», проект изменился. Теперь все машины проезжают мимо одного из домов, по пешеходной дорожке, а это создает жителям неудобства.

— В первую очередь здесь опасно для детей. Рядом находится детская площадка, бегают ребята, и тут же ездят машины, которые зачастую даже не останавливаются и не пропускают их. Мы обращались во многие инстанции. Нам все обещали, что что-то изменится, но до сих пор никаких мер не предпринято. Мы уже за личные средства жильцов рисовали пешеходы, ставили знаки, запрещающие проезд, но нам сказали, что по правилам ГАИ их в жилой зоне размещать нельзя. Результатов так и нет.

«Везде чистота и порядок»

И это еще не все спорные вопросы, которые скрываются за внешне красивым фасадом жилого комплекса. Для жителей квартала предусмотрен подземный паркинг, но он не эксплуатируется по назначению. Как говорит Алина, сейчас его сдали под центр по обслуживанию автомобилей.

— В момент, когда Московская инвестиционная строительная компания так сказать ликвидировалась, в нем не была доделана канализация, а сдать паркинг без нее в эксплуатацию невозможно. Несколько лет огромное помещение пустовало. Но с ним связана еще одна проблема. Для жильцов наших домов не сданы коммуникации, так как они находятся там, в закрытом помещении. То есть при возникновении какой-либо аварийной ситуации не найти того, кто будет заниматься решением этого вопроса. С электричеством мы хотя бы уже решили проблему, сейчас пытаемся перевести водо- и теплоснабжение на баланс города.

В домах на каждом этаже всего десять квартир: по две двух- и трехкомнатных и шесть однокомнатных.

Вероника (имя изменено по желанию собеседницы) уже полтора года снимает в квартале однокомнатную квартиру. Место учебы девушки находилось недалеко от дома, поэтому до сих пор она считает весь район для себя родным. Девушку совершенно не смущает такое количество квартир на площадке: «В целом, мы в связи с этим ни с какими неудобствами не сталкивались. Мы и соседей своих по площадке практически не видим. Здесь четыре лифта, два пассажирских и два грузовых, все работающие, поэтому какого-то дискомфорта вообще не ощущается».

— Тут очень хорошая инфраструктура, совсем рядом метро, вокруг множество магазинов, большой торговый центр. Сам дом постоянно убирается, всегда чистота и порядок, а что касается парковки, то если приехать сюда на автомобиле до шести вечера, то место найти можно. Пока всегда удавалось, бывали сложности больше в зимний период. Но мне кажется, с такими проблемами сталкиваются жители всех подобных районов, где построено такое количество многоквартирных домов.

Отмечают жильцы и другие плюсы жизни в квартале. Например, в каждом доме есть своей консьерж, колясочная на первом этаже, сделаны кронштейны для велосипедов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».