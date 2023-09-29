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Над крупнейшим аэропортом Германии кружил неизвестный дрон

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  • 29.09.2023, 12:14
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Над крупнейшим аэропортом Германии кружил неизвестный дрон
иллюстративное фото

Рейсы экстренно отменены.

Над аэропортом Франкфурта-на-Майне, крупнейшим в Германии, кружил неизвестный беспилотник. Из-за этого экстренно отменили и перенесли рейсы.

Как сообщает немецкое издание Hessenschau, беспилотник над аэродромом заметили поздним вечером 28 сентября. Аэропорт полностью прекратил свою работу минимум на 40 минут.

По словам пресс-секретаря аэропорта Fraport, было отменено более 20 рейсов, еще больше было задержано или перенесено на 29 сентября. «Последствия до сих пор ощущаются» несмотря на то, что в пятницу работа аэродрома была возобновлена.

В Управлении Федеральной полиции также подтвердили появление дрона над аэропортом. Представитель полиции не смог предоставить никакой дополнительной информации об инциденте.

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