В Гомеле устроили провокацию с портретами Пригожина и Уткина 3 29.09.2023, 12:24

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Милиция не отреагировала.

В Гомеле появился импровизированный мемориал «вагнеровцам» Пригожину и Уткину, сообщает «Еврорадио». У танка — памятника Освободителям города — кто-то поставил снимки погибших руководителей «Вагнера» и эмблему ЧВК, и возложил цветы.

Все это произошло на площади Восстания в самом центре Гомеля. Неподалеку стоит здание гомельского цирка.

Ранее подобный мемориал появился в Минске на площади Победы. Пропагандистов он очень перепугал: мол, не надо смешивать историю Великой Отечественной войны с современными реалиями. И это правильно: фото Дмитрия Уткина, забитого нацистскими татуировками, как нельзя меньше подходит для белорусских площадей.

Сами «вагнеровцы» постепенно покидают Беларусь. Возможно, кто-то из них заехал в Гомель по дороге в Россию. Еще один вариант — в город над Сожем их отправили подучить местных силовиков. Так или иначе, интересно, согласовали ли они это свое пикетирование с местными властями.

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