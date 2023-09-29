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Белорусы Варшавы почтили память Андрея Зельцера

  • 29.09.2023, 12:49
Белорусы Варшавы почтили память Андрея Зельцера

На акцию пришли несколько десятков человек.

28 сентября возле посольства Беларуси в Варшаве состоялась акция памяти Андрея Зельцера, пишет телеграм-канал «Баста!».

На акцию пришли несколько десятков человек. Люди зажигали лампадки и держали в руках фото Андрея.

Также на акции напомнили про вдову Зельцера Марию Успенскую, которую лукашисты перевели в РНПЦ психического здоровья «Новинки».

Напомним, 28 сентября 2021 года в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер.

Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.

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