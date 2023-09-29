Белорусы Варшавы почтили память Андрея Зельцера
- 29.09.2023, 12:49
На акцию пришли несколько десятков человек.
28 сентября возле посольства Беларуси в Варшаве состоялась акция памяти Андрея Зельцера, пишет телеграм-канал «Баста!».
На акцию пришли несколько десятков человек. Люди зажигали лампадки и держали в руках фото Андрея.
Также на акции напомнили про вдову Зельцера Марию Успенскую, которую лукашисты перевели в РНПЦ психического здоровья «Новинки».
Напомним, 28 сентября 2021 года в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер.
Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.