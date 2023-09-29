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Дрон СБУ ликвидировал российскую РЛС «Каста» в Курской области

  • 29.09.2023, 12:55
Дрон СБУ ликвидировал российскую РЛС «Каста» в Курской области
иллюстративное фото

Вражеская ПВО «ослепла».

В четверг, 28 сентября, дрон Службы безопасности Украины обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию «Каста», которая находилась вблизи населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

Об этом NV сообщили источники в СБУ.

«Россияне рассказывали, что она может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией «стелс». Но дрон СБУ почему-то прозевала», — сообщил источник.

Собеседник отметил, что особенностью Касты была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах.

Ранее СБУ сообщили об успешной спецоперации, в ходе которой была атакована дронами российская электрическая подстанция в Курской области.

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