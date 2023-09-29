«Во главе шел покрасневший от гнева Василич с распухшим лицом» Телеграм-канал «СерпомПо»

29.09.2023, 13:10

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Сергей Собянин

Собянина в раздевалке ждали чекисты.

Неожиданный и высокотехничный апперкот в челюсть великой геополитике экономического «поворота на восток», провел мэр Москвы Сергей Собянин. Можно сказать, что нокаутировал, «положил на ковер» лицом вниз. Байден открыл счет: «Десять, девять …»

Как «политик» Собянин человек специфический, «деревянный», неопытный на уровне страны (федеральном не говорим, потому что какая же в России «федерация»? Одно название). Поэтому мэр Москвы по недомыслию выложил неприятную правду.

На маргинальном «Московском экономическом форуме» Сергей Семенович прежде всего огорошил нескрепным заявлением, отрицающим единство со старшим братом – великим Китаем: «Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война».

Оскопил, охолостил путинские надежды жестким секатором правды.

Далее мэр Москвы, так и не получивший поддержки большинства зарегистрированных в Москве избирателей, продолжил рассуждать о Востоке, что там «никто не хочет дарить технологии - ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники».

Как же так? А совместная с Лавровым и его «дипломатами», заряженными аргентинской «мукой», борьба с «неколониализмом»? Единый антизападный фронт? Такие речи попахивают иноагентским допингом – Собянин явно «под влиянием» западных идей.

Но это еще не все. Сергей Собянин, словно запотевший боксер, склонился над поверженным «телом» разворотной экономики путинизма и продолжил «капать потом» на «партнера»: «Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт. Мы говорим: да нет, нам нужны в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят: мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена - пожалуйста».

Здесь, пожалуй, Собянин, «в курсе». Всем известно надувательство с якобы «возрождением производства «Москвича», т.е. китайским автомобилем под маркой «Москвич».

Закончил свое выступление Собянин тем, что обгадил «возросшую роль государства в экономике» в таких вот выражениях: «Когда мы планируем свои инвестиции, государственные инвестиции, государственную поддержку, мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим».

«… Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Нокаут!» - досчитал и воскликнул улыбчивый старина Байден в галстуке-бабочке на белоснежной рубашке над лежащим бездвижным «телом» путиномики.

Американский судья замахал руками, показывая, что геополитический матч окончен. Прозвучал гонг, российский народ, сидевший в зале, ликовал. Люди обнимались и радовались победе.

Лишь небольшая группка людей с возмущением пробиралась к выходу. Во главе ее шел покрасневший от гнева человек с распухшим лицом. Это был Василич. Собянина в раздевалке ждали чекисты.

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