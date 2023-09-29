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Какое образование, такие и «инновации»

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 29.09.2023, 13:14
  • 1,456
Какое образование, такие и «инновации»

Осталось только забрать у белорусских сельчан паспорта.

Планы по закрепощению выпускников высших учебных заведений определены, одобрена практика поборов с родителей в школах и ремонт школ силами самих школьников.

Можно заняться чем-то более понятным. Очередным поднятием из руин деревни, ремонтом дорог в сельских населенных пунктах и попытками заставить кого-то жить на селе, чтобы продолжать рабский труд в колхозах.

За громкими названиями про инновационные коровники и методы реконструкции дорог скрываются простейшие конструкции из того, что под рукой: бетон, шифер и дерево. Дороги вообще можно очень инновационно строить – вместо нормального дорожного полотна уложить две колеи из бетонных плит. Какое образование, такие и инновации.

Про счастливое сельское население в агрогородках говорится не первый год, даже не одно десятилетие. Но деревня продолжает вымирать, а построенные агрогородки ветшать и зиять пустотой. Сухая статистика в 1994 году население Беларуси 10,24 млн. человек, в том числе сельское – 3,3 млн (32,4%). К 2023 году объективные данные отсутствуют, но, по официальной статистике, общая численность населения 9,2 млн человек, сельское население 1,98 (21,5%). То есть, даже по официальным данным, хунта убивает именно село. Минус миллион населения за годы правления, и этот миллион потеряло именно село.

Если посчитать по-честному, картина будет еще более удручающая. Про качество населения говорить еще сложнее. Маленькие заработки, алкоголизм, низкий уровень образования, – вот характерные черты реальной деревни, а не потемкинской деревни будущего и адресов передового опыта.

Из всех советских практик осталась только одна – не выдавать паспорта сельчанам и запретить выезжать за пределы своего населенного пункта.

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