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В Украине ликвидировали оккупанта, который мог быть причастен к подрыву Каховской ГЭС

  • 29.09.2023, 13:32
В Украине ликвидировали оккупанта, который мог быть причастен к подрыву Каховской ГЭС

Захватчик имел позывной «Грузин».

Справедливое наказание за участие в преступной войне против Украины получил 35-летний оккупант Пицхелаури Арсен Георгиевич (позывной «Грузин»). Он был ликвидирован 17 сентября 2023 года.

По данным журналистов, этот преступник, предположительно, находился на территории Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня, когда российские захватчики подорвали дамбу. Фотографии могилы Пицхелаури нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он поделился снимками в Telegram.

Дата рождения пособника Кремля – 24.03.1988. Он родом из села Нижняя Александровка Ставропольского края РФ, числился в 205-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск России (место дислокации – город Буденновск). В Нижней Александровке теперь находится могила оккупанта.

Комахидзе отметил, что еще неделю назад российский военный преступник заходил на свою страницу в запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте».

По информации проекта «Схемы», после того, как россияне разрушили Каховскую гидроэлектростанцию, «Грузина» вызвали в Россию на награждение.

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