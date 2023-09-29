Кобринчанка передумала покупать телефон, но у нее все равно стали требовать оплату 2 29.09.2023, 13:38

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В кредитном договоре нашлись странности.

Жительница Кобрина хотела купить в интернет-магазине мобильный телефон в кредит, но передумала: ей не понравились условия. Через два года женщине начали приходить извещения с требованиями оплаты, а в кредитном договоре обнаружилась ее подпись. Выяснилось, что кто-то подделал почерк, рассказали «Зеркалу» в Госкомитете судебных экспертиз.

Жительница Кобрина решила купить в интернет-магазине мобильный телефон в кредит. Сам магазин находится в Минске, и женщина договорилась о доставке через водителя маршрутного такси. Когда телефон привезли, кобринчанка перечитала договор кредитования, и ее не устроили проценты за просрочку платежей.

Женщина отказалась забирать покупку и передала ее обратно, однако не уведомила интернет-магазин о своем решении не заключать сделку, посчитав возврат товара отказом от покупки.

На этом история не закончилась. Спустя два года кобринчанке стали поступать извещения с требованиями оплаты кредита на покупку телефона. А в индивидуальных условиях кредитного договора, который ей выслали, стояли подписи от ее имени.

Чтобы выяснить, кто же их поставил, назначили судебную почерковедческую экспертизу. И специалист пришел к выводу, что подписи в документе выполнены другим лицом.

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