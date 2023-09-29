Невзоров: Россия будет страшно наказана 4 29.09.2023, 13:45

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Александр Невзоров

У зомби свои представления о «прекрасном».

Сегодня вечером на Красной площади в Москве пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. На него, как и год назад, зазывают массовку, но платить за участие будут вдвое меньше. 30 сентября в России с этого года станет праздничной датой — «Днем воссоединения новых регионов».

Новый праздник прокомментировал публицист Александр Невзоров: «Нет никакого смысла затевать и праздновать так называемый день оккупации. Нелепо думать, что это некая финальная точка, которая определит, кому что принадлежит в тех краях. Будущее захапанных Путиным земель – оно в крови и пламени. И их судьбу еще решит война. У меня нет сомнений, что все эти территории, присоединение которых будет праздновать Москва и вся путинская Россия, – вернутся в Украину. Да, ценой сотен тысяч смертей, глобального кошмара, но вернутся. А Россия будет страшно наказана за свою наглость».

Публицист пытается понять истинные причины праздника: «Что движет Путиным, когда он устраивает это нелепое торжество? Ну, во-первых, у зомби свои представления о прекрасном. Во-вторых, Путиным, как существом глубоко примитивным, движет дикарская уверенность, что чем обильнее он пометит нахапанное, тем выше вероятность обладания этим нахапанным».

«И мы видим, как он поднимает лапу, как он, заложив уши, тужится, поливая желтой струей все эти кровавые руины, — добавляет Невзоров. — Устраивая этот праздник, дурак хочет пропитать их своим путинским запахом. Тщетно. Это не поможет. Мопс может хоть сто раз мочиться на углы фундамента, но от этого дом не становится собственностью мопса».

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