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«Благодаря этим картинам я на миг переношусь в свою прошлую жизнь»

  • 29.09.2023, 13:53
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«Благодаря этим картинам я на миг переношусь в свою прошлую жизнь»

Что белорусы берут с собой в эмиграцию.

Наталья мечтала о собственной квартире, в которой будут висеть картины из любимого фильма. В квартире она так и не успела пожить, но забрала в эмиграцию картины. Дарья несколько лет собирала трогательный подарок к 18-летию сына. А Александра не могла расстаться с Библией — так она лишила бы себя Бога, пишет MOST.

«Благодаря этим картинам я на миг переношусь в свою прошлую жизнь»

Много лет назад Наталья увидела французский фильм «Амели» (он вышел на экраны в 2001 году) и влюбилась в него. Диалоги из него она помнит наизусть, но больше всего ей запомнились картины, которые висели над кроватью главной героини: портреты собаки и гусыни.

— Они просто запали мне в душу. Уже будучи подростком я знала, что однажды такие картины будут висеть в моей собственной квартире, — вспоминает Наталья.

Позже она узнала, что автором сюрреалистичных работ был немецкий художник Михаэль Сова, критики прозвали его «мастером беззвучного юмора».

Повесить его репродукции долгое время было негде: семья Натальи меняла съёмные квартиры в Беларуси. Но приобретя собственную квартиру, девушка наконец-то осуществила давнюю мечту: купила копии работ.

— Я не подстраивала дизайн квартиры под картины, но учитывала, что они там будут висеть. В интерьер они полностью вписались, — говорит она.

Правда, в квартире мечты Наталья не прожила ни дня. Когда всё было готово к въезду, ей пришлось эмигрировать. Вместе с детьми и кошкой женщина переехала в Польшу, а квартиру сдала.

— Мы уезжали зимой на машине, в которой не так много места. Поэтому логично было бы взять тёплые вещи и детские игрушки. Но первым, что я положила в машину, были картины. Портреты, которые висели в моей квартире, я оставила на старом месте. Но заказала новые копии и повезла их.

Сейчас картины висят в польской квартире и Наталья уверена, что они и на этот раз чудесным образом вписались в интерьер.

— Работы Михаэля Совы были моей детской мечтой. Они такие уютные и тёплые. Благодаря им я на миг переношусь в свою прошлую жизнь.

«Этот лоток был такой страшный, но кошка предпочитала его»

Когда у Натальи появился серый британский котёнок, она сразу назвала его Амели — как героиню любимого фильма.

— Это была любовь с первого взгляда. Я сразу накупила всяких игрушек, мисочек и туалет, чтобы Амели было комфортно на новом месте. Хозяйка говорила, что котёнок приучен к лотку, но почему-то Амели отказывалась в него ходить. Видимо, привыкла к туалету, которым учила пользоваться мама-кошка. Тогда хозяйка отдала мне старый лоток. Он был такой страшный — огромного размера, глубокий, с высокими бортами и ядрёного красного цвета. Но Амели действительно начала ходить куда надо.

С тех порт Наталья с семьёй сменила пять съёмных квартир в Беларуси, а пластмассовый лоток за годы огрубел настолько, что покрытие просто крошилось в руках. Но Амели предпочитала его. Поэтому эмигрировать без него семья не решилась.

— Сейчас у Амели есть новые лотки — удобнее. Но я смотрю на старый и понимаю, что мне необходимо время, чтобы осознать, что пора его выкидывать. Казалось бы — котиный туалет. Видимо настал тот возраст, когда тяжело отказаться от старых и ненужных вещей, которые хранят память.

«Усё самае памятнае, каб аформіць гэта ў скрынку і падарыць на 18-годдзе»

Дар’я пераехала за мяжу ў 2021 годзе. Амаль усё, што яны з мужам нажылі за тры гады шлюбу, прыйшлося пакінуць у бацькоў: умясціць жыццё сям’і трэба было ў дзве валізы. Але былі рэчы, без якіх Дар’я не змагла бы з’ехаць.

— Гэта маленечкія рэчы і некаторыя цацкі сына. Яшчэ да яго нараджэння я вырашыла, што цягам усяго яго жыцця буду па крупінках збіраць усё самае памятнае, каб аформіць гэта ў скрынку і падарыць на 18-годдзе. Я лічу вельмі важнай сувязь дарослага чалавека з дзяцінствам: калі чалавек адчувае сябе значным з самага маленства, у дарослым жыцці ён будзе ўпэўненым у сабе.

На момант ад’езду сярод рэчаў былі тры бразготкі: адну Дар’я набывала на ранніх тэрмінах цяжарнасці, другую падарыла лепшая сяброўка, а ў трэцяй таксама ёсць важная гісторыя, якую дзяўчына не можа раскрыць.

— Яшчэ ў скрыні ляжаць першыя брэндавыя красоўкі Nike, белы джынсавы камбінезон і кашуля, у якіх сын зрабіў свае першыя крокі. Муслінавая пялюшка, у якую я спавівала яго зусім крохай, і першы трэнч.

Усё гэта не проста рэчы. Гэта ўспаміны пра нашае бестурботнае жыццё ў Беларусі, пра нашыя планы і мары. Кожная рэч нагадвае месца, у якім мы з мужам нарадзіліся, жылі, працавалі і будавалі сям’ю. Але самае важнае — гэта рэчы, якія хаця б крышачку звязваюць сына з Радзімай, на якую, спадзяемся, мы вернемся пасля пераменаў.

«Вазьмі з сабой Бога ў дарогу»

Аляксандры (імя змененае) было важна ўзяць у эміграцыю дзве рэчы: ноутбук і Біблію.

— Усё проста: ноутбук, каб зарабіць на хлеб, а Біблія — каб было штосьці акрамя хлеба, — тлумачыць Аляксандра. — Вазьмі з сабой Бога ў дарогу — і ты ніколі не будзеш адзін.

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