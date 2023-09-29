Военные РФ испугались искать выживших возле своей подбитой техники 2 29.09.2023, 13:54

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Видеофакт.

В соцсетях опубликовали красноречивый пример того, как российские военные относятся друг к другу в реальности, а не в пропагандистских сюжетах о так называемом «боевом братстве».

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

На нем, в частности, запечатлен показательный диалог двух захватчиков, испугавшихся останавливаться возле подбитого транспорта ВС РФ, чтобы проверить, есть рядом с ним выжившие.

«Может заглянешь, люди есть, нету?, — спросил один из них, и сразу сам же ответил на собственное предложение, — Ну его нах*й. Вдруг с БК, да?».

В свою очередь второй россиянин с этим спорить не стал.

«Да, конечно, бл*!», — поддержал он своего нерешительного сослуживца, после чего оба оккупанта умчались подальше от горящей техники.

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