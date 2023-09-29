Для белорусов повысили цены на газ в баллонах 29.09.2023, 13:59

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Но есть нюанс.

В Беларуси повысили стоимость сжиженного газа для заправки газовых баллонов. Об этом сообщает МАРТ. Однако в ведомстве не рассказали, с какого числа и на сколько вырастут тарифы.

Решением МАРТ повысили стоимость за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг). Размер прибавки не сообщается. Нынешняя цена — 1 рубль 43 копейки.

«Незначительное повышение цены на сжиженный газ для заправки в малолитражные баллоны осуществлено в пределах, не превышающих прогнозных параметров инфляции на 2023 год, и обусловлено необходимостью компенсации соответствующих затрат газоснабжающих организаций», — уточняют в МАРТ.

В МАРТ при этом уточняют, что нынешнее решение не касается цен на газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг).

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