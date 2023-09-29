Внутри пирамиды Сахура египтологи нашли восемь ранее неизвестных науке помещений 29.09.2023, 14:10

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Специалисты называют открытие беспрецедентным.

Совместная египетско-немецкая археологическая миссия при реконструкции пирамиды Сахура в египетском Абисуре совершила открытие, которое специалисты называют беспрецедентным. Внутри пирамиды были обнаружены восемь ранее неизвестных науке помещений.

Как сообщает Ahram Onlaine, открытие было сделано внутри пирамиды фараона Сахура, которая находится в некрополе Абусир к югу от Гизы и к северу от Саккары. В древности она носила название «душа Сахура, являющаяся в свете».

Неизвестные помещения были найдены в ходе консервационных работ, которые проводили местные египтологи и специалисты из Вюрцбургского университета под руководством египтолога Мохамеда Исмаила Халеда. Работы начались еще в 2019 году. Проект призван укрепить и сохранить основание пирамиды. Для этого было принято решение очистить ее комнаты, чтобы стабилизировать баланс внутренних помещений и избежать дальнейшего обрушения. В результате и были обнаружены ранее неизвестные ученым внутренние камеры.

По словам Халеда, их стены сильно повреждены. Поэтому для изучения было использовано не только визуальное обследование, но и сканирование. Окончательные выводы исследователи обнародуют позже, но уже известно, что им удалось точно определить первоначальные размеры и планировку «тайных» помещений. Интересно и то, что одну из таких камер еще в 1836 году описал в своем дневнике британский исследователь Джон Перринг. И вот спустя два столетия ученым удалось ее найти.

«Это важное открытие доказало, что наблюдения, сделанные во время исследования Перринга, были верными», - отметил Мохаммед Халед. Он добавил, что восемь погребальных камер были обнаружены после того, как проходы внутри пирамиды были очищены от загромождавших их обломков.

«Открытие проливает новый свет на архитектуру пирамиды фараона Сахура, второго правителя пятой династии (2400-ые годы до нашей эры) и первого правителя, похороненного в Абусире», - резюмирует Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта.

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