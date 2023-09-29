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Заигрывания Кремля с радикалами вызвали обратный эффект

  • Ксения Кириллова, Jamestown Foundation
  • 29.09.2023, 14:09
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Заигрывания Кремля с радикалами вызвали обратный эффект

Cоюзники Москвы оказались под ударом

Как уже отмечалось, Владимир Путин пытается поставить под контроль религиозных радикалов и прочих агрессивных фанатиков войны, даже при том, что его политика и мировоззрение в своих основах не слишком отличается от них. В свою очередь, радикалы, чувствуя зависимость Кремля от их идей, не только выдвигают более жесткие требования к власти, но и ведут все более активную деятельность как внутри страны, так и вовне. Порой их активность бьет по интересам российских властей и их союзников.

На самом деле, радикалы-конспирологи и ранее периодически выходили из-под контроля Кремля, а порой и открыто восставали против власти. Так, в начале пандемии коронавируса официальная пропаганда взяла на вооружение самые одиозные конспирологические теории, тем самым значительно усилив радикальный фланг, который затем создал серьезные проблемы с проведением вакцинации в самой России.

К примеру, теории о том, что что пандемия была сознательно запущена «глобальными элитами», официально транслировались в том числе на федеральных каналах. По версии конспирологов, вакцина от коронавируса являлась ни чем иным, как чипизацией, проводимой Биллом Гейтсом для контроля над людьми и сокращения населения Земли. Заявления о британском или американском происхождении вируса транслировались даже ведомственными российскими СМИ.

Естественным следствием такой политики стало недоверие значительного сегмента россиян к вакцинации как таковой. Самым ярким примером «бунта радикалов» на тот момент стал захват Среднеуральского женского монастыря его настоятелем, иеромонахом Сергием (Романовым), известным борцом с ИНН и с «жидомасонским заговором» и антиковидными мерами. Романов открыто выступил против светской и церковной власти, призвав Владимира Путина покинуть свой пост. Известный богослов Андрей Десницкий назвал взгляды Романова «восставшим Средневековьем».

При этом еще до начала полномасштабной агрессии в Украине Кремль не мог позволить себе отказаться от заигрывания с радикалами, поскольку нуждался в их поддержке. Помимо использования фанатичных проповедников для распространения антизападных конспирологических теорий, российские власти также задействовали этих людей для поддержания контактов с радикальными группами за рубежом. При этом данные группы умудрялись дестабилизировать обстановку не только в традиционно «недружественных» путинскому режиму государствах, но и в странах, которые Россия рассматривает практически как союзнические.

К примеру, власти Сербии, связанной с Москвой тесными историческими и экономическими связями, все эти годы вели дружескую политику по отношению к России. Однако российские консервативные круги демонстративно поддерживали отношения с сербскими радикалами, довольно негативно относящимся к властям своей страны по причине их «чрезмерной либеральности».

Российские федеральные порталы с радостью публиковали статьи сербских авторов, критикующих президента Александра Вучича за отказ от традиционных сербских ценностей и «предательство Косово». «Друзья России» из числа сербских политиков открыто провозглашают своей целью «борьбу с прозападными режимами» и с «режимом Александра Вучича», поскольку также считают его прозападным (Ruserbia.com, December 27, 2021).

С началом войны Кремль стал, казалось бы, активнее поддерживать Вучича, поскольку Сербия оказалась единственной европейской страной, не присоединившейся к санкциям. На этом фоне российские депутаты прямо заявляют о том, что Москве нельзя терять такого союзника. Однако радикалы, похоже, проигнорировали призывы своих парламентариев.

Так, ЧВК «Вагнер» развернула столь активную вербовку сербов на войну в Украине, что Александр Вучич вынужден был выступить с резким осуждением подобной практики. При этом крупные российские порталы продолжают цитировать сербских политологов, называющих Вучича предателем за его «проНАТовскую позицию» и уверяющих, что «жизнь сербов напрямую зависит от успеха России в СВО»

.

Понятно, что подобные пассажи не способствуют укреплению российско-сербских отношений. Складывается впечатление, что радикалы за долгие годы смогли создать систему «параллельной дипломатии», в рамках которой поддерживают отношения с близкими им фигурами, не слишком заботясь об интересах официальных властей.

На сегодня православные радикалы в большинстве своем пока не восстают против Кремля, не считая относительно немногочисленных последователей Игоря Гиркина (Стрелкова) и Евгения Пригожина. Однако на фоне войны они значительно усилили свои позиции, а их требования становятся все глобальнее. Сегодня они открыто заявляют, что целью войны является «построение Царства Божия в отдельно взятой стране», и именно поэтому Бог якобы «вложил в голову Путина идею начать СВО».

Поскольку, как отмечают многие эксперты, на фоне войны Путин не имеет возможности отказаться от поддержки радикал-патриотов, рано или поздно Кремлю придется идти на дальнейшие уступки конспирологам в деле построения «Божьего царства», будь то запрет абортов или отказ от системных либералов. И вполне ожидаемо, что рано или поздно такие уступки вызовут серьезное недовольство основной массы общества, которая даже по признанию прокремлевских социологов со временем начинает все негативнее оценивать войну и ставить под сомнение ее целесообразность.

Ксения Кириллова, Jamestown Foundation

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